5 x 2 Tickets für Show „Duisburg fürs TaM“ zu gewinnen

Bei der Weihnachtsüberraschungsshow im Duisburger Theater am Marientor (TaM) sind auch die Duisburger Kabarettisten Kai Magnus Sting (links) und Wolfgang Trepper dabei. Wir verlosen gemeinsam mit dem Veranstalter 5 x 2 Karten.

Duisburg. Wir verlosen 5 x 2 Karten für die „Weihnachtsüberraschungsshow“ mit dem Motto „Duisburg fürs TaM“ am 18. Dezember. Hier geht’s zum Gewinnspiel.

Im Theater am Marientor (TaM) geht am Sonntag, 18. Dezember, ab 19.30 Uhr eine „große Weihnachtsüberraschungsshow“ über die Bühne. Motto: „Lachen, wenn´s ernst wird – Duisburg fürs TaM“. Dem Duisburger Veranstalter Guido Jansen haben bereits zwei bekannte Lokalmatadore zugesagt: die Kabarettisten Wolfgang Trepper und Kai Magnus Sting. Wir verlosen fünf mal zwei Karten für die Show „Lachen, wenn´s ernst wird – Duisburg fürs TaM“. Das Gewinnspiel endet am 10. Dezember.

>> Hier geht’s direkt zum Gewinnspiel

Alle Karten kosten laut Jansen „20 Euro plus Gebühren auf allen Plätzen“. Je früher Interessierte bestellen, desto besser ihre Plätze. Jansen sagt: „Jeder Duisburgerin und jedem Duisburger soll so die Möglichkeit gegeben werden, für ,kleines Geld’ in den Genuss des Theaterbesuches zu kommen.“ Karten sind online auf www.rheinruhrticket.de und telefonisch unter 01803 18 11 18 (9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent/Minute) und überall, wo es Tickets gibt. Das TaM hat etwa 1500 Plätze.

Jansen organisiert die Show als Reaktion auf das Express-Aus des Ralph-Siegel-Musicals „N` bisschen Frieden“. Er erklärt: „Es ist jammerschade. Eines der schönsten Theater der Republik ist mit der Pleite des Musicals ,‘N bisschen Frieden’ deutschlandweit wieder in die Negativschlagzeilen geraten. Grund genug, ein Zeichen für das TaM zu setzen. Die Duisburger Kulturszene will beweisen, dass es auch ganz anders geht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg