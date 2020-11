48-Jähriger für Messerstiche auf Rentner verurteilt

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Duisburg einen 48-jährigen Meidericher zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Einen erheblichen Teil der Strafe wird der Angeklagte, dem ursprünglich versuchter Totschlag vorgeworfen worden war, allerdings in einer Entziehungsanstalt zubringen dürfen. Auch die drei Messerstiche, mit denen er am 30. April in Ruhrort einen 72-Jährigen schwer verletzte, hatte der 48-Jährige unter hochgradigem Alkoholeinfluss begangen.

Die Strafkammer hatte am Ende des mehrtägigen Prozesses keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte in einem Streit um Geld auf den Stiefvater seiner damaligen Freundin eingestochen hatte. In schneller Folge hatte er ihm dreimal ein Taschenmesser mit verhältnismäßig kurzer Klinge in den Bauch gerammt. Die Stiche waren so heftig, dass sie Leber und Milz des Rentners verletzten.

Strafbefreiender Rücktritt vom versuchten Totschlag

Die Anklage hatte dem 48-Jährigen versuchten Totschlag vorgeworfen. Nur durch das Eingreifen von Zeugen habe der Angeklagte von weiteren Taten abgehalten werden können. Die Strafkammer fand dafür indes keine Beweise.

Alles sah vielmehr danach aus, dass der Angeklagte schlicht freiwillig von dem zu diesem Zeitpunkt noch auf den Beinen stehenden Geschädigten abgelassen hatte. Juristen nennen das einen strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Totschlag.

Der Geschädigte selbst hatte erst nach dem Eintreffen der Polizei seine Verletzungen bemerkt – und war dann umgefallen. Mit Verletzungen von Leber und Milz wurde er ins Krankenhaus gebracht. In einer Not-Operation wurde dem 72-Jährigen die Milz entfernt.

Vier Promille: Angeklagter konnte sich nicht an die Tat erinnern

Der Angeklagte hatte an seine Tat keine Erinnerung mehr gehabt. Was angesichts von fast vier Promille Alkohol im Blut auch nicht weiter verwundert. In Übereinstimmung mit den Erkenntnissen eines psychiatrischen Sachverständigen gingen die Richter am Ende davon aus, dass der Angeklagte trotz seiner erstaunlicher Gewöhnung an Alkohol zur Tatzeit nur eingeschränkt schuldfähig war.

Mit dem Urteil ordnete das Schwurgericht die Unterbringung des 48-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an. Zeitnah wird er nun in eine geschlossene Einrichtung umziehen können. Ist die Therapie erfolgreich, könnte der Duisburger bereits in zwei Jahren wieder auf freien Fuß kommen.