43-Jähriger ausgeraubt: Täter gibt sich als Security aus

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend in der Duisburger Altstadt als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ausgegeben und einen 43-Jährigen ausgeraubt.

Der Täter sprach den Mann gegen 20.30 Uhr am Fußweg am Hafenbecken im Bereich der Unterstraße an und gab sich als Security-Mann aus.

Überfall in Duisburg: Kripo sucht unbekannten

Dann riss er den 43-Jährigen plötzlich zu Boden, durchsuchte ihn und schnappte sich seine Uhr, sein Handy und einen Kompass. Mit der Beute flüchtete er in Richtung eines naheliegenden Hotels.

Die Kripo sucht nun nach dem Räuber, der laut Beschreibung etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank sein soll. Er hat kurze schwarze Haare und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Hinweise zu ihm nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.