41 Jahre alte Duisburgerin prallt mit Auto gegen einen Baum

Duisburg. Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Autofahrerin in Duisburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Autofahrerin am Mittwochmorgen in Duisburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Gegen 8.30 Uhr fuhr die 41-Jährige zuvor in einem VW Polo über die Straße Am Zentralfriedhof in Friemersheim.

Zeugen hatten das Fahrzeug am Straßenrand gesehen und die Rettungskräfte gerufen. Sanitäter brachten die Duisburgerin ins Krankenhaus, informiert die Polizei. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei unter 0203 280 0 melden.

