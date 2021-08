Die Polizei hat in Duisburg-Laar einen Mann auf einem gestohlenen Roller angehalten.

Polizeikontrolle 40-Jähriger auf gestohlenem E-Scooter in Laar gestoppt

Duisburg. Die Polizei hat einen 40-Jährigen in Duisburg-Laar gestoppt. Er war auf einem gestohlenen E-Scooter unterwegs und hatte Drogen in den Taschen.

Mit einem gestohlenen E-Scooter und Drogen in den Taschen war ein 40-Jähriger am Samstagmittag in Duisburg-Laar unterwegs.

Polizisten stoppten den Mann um 12.05 Uhr für eine Verkehrskontrolle auf der Austraße. Dabei machte er auf die Einsatzkräfte einen nervösen Eindruck, zitterte stark. Der 40-Jährige gab zu, am Vorabend Drogen genommen zu haben.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamte zwei Tüten mit weißem Pulver sowie eine digitale Feinwaage. Der Roller war zudem als gestohlen gemeldet worden.

Drogenfund in Duisburg: Anzeige gegen 40-Jährigen erstattet

Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Mann muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

