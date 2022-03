40 Grad im Klassenzimmer: Klimaanlage für die Mozartschule

Da im vergangenen Jahr eine zusätzliche Klasse an der Grundschule Mozartstraße in Duisburg-Neudorf eingerichtet wurde, mussten einige Kinder auf einen Raum in Dachgeschoss ausweichen.

Duisburg-Neudorf. Die Bezirksvertretung Duisburg-Mitte entscheidet unter anderem über eine Klimaanlage für die Mozartschule. Im Sommer wurde es dort extrem heiß.

Der Sommer ist zwar noch etwas hin, doch die Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte beschäftigen sich in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 3. März, damit, ob die Grundschule an der Mozartstraße in Duisburg-Neudorf eine Klimaanlage bekommen soll. Kostenpunkt: rund 50.000 Euro.

Die Klimaanlage spendiert die Stadt der Mozartschule nicht aus reiner Nächstenliebe: Weil die Schule im vergangenen Jahr eine zusätzliche Klasse bekam, musste der Raum Numero 25 im Dachgeschoss als neuer Klassenraum eingerichtet werden. Langzeitmessungen, so steht es in der Beschlussvorlage, hätten im Sommer zu Spitzenzeiten Temperaturen von 40 Grad Celsius gemessen – die Jungen und Mädchen gerieten entsprechend ins Schwitzen.

Klimaanlage an Schule in Duisburg-Neudorf soll schnell installiert werden

Da ein außenliegender Sonnenschutz bereits vorhanden ist und der Dachraum mit einer „trittfesten Wolle“ gedämmt wurde, kann keine weitere passive Kühlung ergänzt werden. Zusätzlich wurde bei der Überprüfung vor Ort ersichtlich, dass der Werkraum angrenzend an Raum 25 ebenfalls zu hohe Raumtemperaturen aufweist.

Diese beiden Räume sollen durch eine aktive Kühlung ergänzt werden, damit eine weitere Nutzung der Räume für den Schulunterricht möglich ist. Zudem sei die Installation der neuen Klimaanlage „unaufschiebbar, damit sie vor der bevorstehenden Sommerperiode fertig gestellt ist“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage.

Osttangente und Eissporthalle sind ebenfalls Thema

Auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung befinden sich aber noch eine Reihe andere heiße Eisen, darunter die Machbarkeitsstudie zur Osttangente in Rheinhausen. Insbesondere Hochfeld ist von dem Verkehr, der über die Brücke der Solidarität durch den Stadtteil fließt, betroffen. Auch Vergnügungsstätten in Kaßlerfeld, die energetische Sanierung der Eissporthalle und die Verlagerung der Beecker Kirmes werden Thema sein.

