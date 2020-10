36-jähriger Duisburger stellt betrunkenen Fahrer nach Flucht

Duisburg. Ein betrunkener Fahrer ist in Hochemmerich in ein stehendes Auto geknallt und einfach weitergefahren. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf.

Ein 36-jähriger Duisburger wollte um kurz nach Mitternacht einen Bekannten an der Kreuzstraße abholen und wartete in seinem geparkten Auto, als es plötzlich knallte. Wie er feststellen musste, war ein Opel Vectra in seinen Wagen gefahren. Ohne anzuhalten setzte der seine Fahrt fort. Der 36-Jährige, dessen Bekannter inzwischen eingetroffen war, machte sich umgehend auf, dem flüchtigen Fahrer zu folgen. Zugleich alarmierte er die Polizei.

Am Verteilerkreis Moerser Straße / Margarethenstraße musste der flüchtige Fahrer im Unfallauto warten, der 36-Jährige konnte den Mann zur Rede stellen. Die eintreffenden Polizisten nahmen den 42-Jährigen, der laut Polizei stark angetrunkenen war, mit zur Wache. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Der 42-Jährige wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.