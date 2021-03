35.000 Euro: Wertvolles Motorrad in Duisburg gestohlen

Wer hat dieses Motorrad der Marke Walz in Duisburg gesehen? Unbekannte haben es aus einer Aufbereitungshalle in einem Autohaus gestohlen.

Duisburg. Unbekannte sind in Duisburg in die Aufbereitungshalle eines Autohauses eingebrochen und haben ein seltenes Motorrad gestohlen. Wert: 35.000 Euro.

Unbekannte sind am Wochenende in die Aufbereitungshalle eines Autohauses an der Uerdinger Straße in Friemersheim eingebrochen. Gestohlen haben die Täter dabei ein seltenes Motorrad im Wert von 35.000 Euro.

Wann der Einbruch genau erfolgte, ist bislang unklar. Die Polizei gibt die Zeit von Samstag, gegen 13.30 Uhr, bis Montag, gegen 8 Uhr, als möglichen Tatzeitraum an. Das entwendete sogenannte 2-eighty Custombike der Marke Walz mit einer 280er Hinterradbereifung aus dem Jahr 2003 gilt in der Motorradszene als Liebhaberstück.

Motorrad in Duisburg gestohlen: Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Ebenfalls wichtig für die Ermittlungen sind Informationen zum Verbleib des Kraftrades. Wer das Motorrad gesehen hat oder wem Bauteile von diesem angeboten worden sind, soll sich bei den Beamten unter 02032800 melden.

