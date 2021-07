Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter in Rheinland und Ruhrgebiet. In Duisburg galt am Mittwochmorgen eine andere Warnstufe als in der stärker betroffenen Nachbarstadt Düsseldorf.

Starkregen 330 Unwetter-Einsätze in Düsseldorf – nur zwei in Duisburg

Duisburg. Duisburg ist in der Nacht zu Mittwoch und am Morgen – anders als Düsseldorf – vom unwetterartigen Dauerregen verschont geblieben.

„Duisburg hat Glück gehabt“, heißt es am Mittwochmorgen in der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg. Während das Unwetter in Hagen zu heftigen Überschwemmungen führte und die Feuerwehr in Duisburgs direkter Nachbarstadt Düsseldorf seit Mitternacht 330 Einsätze wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen meldet, blieb Duisburg anscheinend verschont.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Feuerwehr Duisburg habe seit der Nacht lediglich zwei Unwetter-Einsätze registriert, sagte ein Mitarbeiter der Leitstelle am Mittwochmorgen: „einen umgeknickten Baum, einen abgebrochenen Ast“.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Dienstagvormittag eine amtliche Unwetterwarnung für das gesamte Duisburger Stadtgebiet herausgegeben. Sie gilt bis Donnerstagmorgen. Während am Mittwochmorgen für Düsseldorf und die Städte um Essen im mittleren Ruhrgebiet Warnstufe 4 gilt („extreme Unwetter“), zeigte der DWD für Duisburg Stufe 3 („Unwetterwarnungen“) an. (pw)

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg