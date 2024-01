Auf der Fischerstraße in Duisburg-Wanheimerort schlugen die Täter nachts zu. (Archivbild)

Fahndung 33-Jähriger nachts in Wanheimerort getreten und ausgeraubt

Duisburg Unbekannte haben in Duisburg-Wanheimerort einen jungen Mann überfallen. Der 33-Jährige hatte kurz zuvor an der Fischerstraße Geld abgehoben.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Duisburg-Wanheimerort einen 33-Jährigen ausgeraubt.

Der junge Mann hatte nach eigenen Angaben gerade an einem Bankautomaten Geld abgehoben, als die Täter gegen 3 Uhr auf der Fischerstraße im Bereich zwischen Hultschiner Straße und Düsseldorfer Straße zuschlugen.

Duisburger Kripo fahndet nach Räubern

Sie traten dem 33-Jährigen in den Rücken. Der Mann stürzte und wurde bewusstlos. Kurz darauf erlangte er wieder das Bewusstsein, machte sich mit Verletzungen an der Nase und der Stirn auf den Heimweg. Erst dort stellte er fest, dass Bargeld, sein Smartphone, seine Brille und seine Uhr fehlten. Am Abend erstattete er dann Anzeige bei der Polizei.

Die Kripo fahndet nun nach den Tätern. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

