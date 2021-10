Den BMW eines Oberhauseners stellte die Polizei in Duisburg sicher.

Szene-Treffen 300 Autoposer aus dem Ruhrgebiet trafen sich in Duisburg

Duisburg. Die Polizei hat die Raser- und Poserszene bei einem Treffen am Duisburger Landschaftspark überrascht. Der Wagen eines Oberhausener fiel auf.

Ein Treffen der Raser- und Poserszene auf dem Schotterparkplatz am Landschaftspark Duisburg-Nord ist in der Nacht zu Sonntag aufgefallen. Circa 300 Autos aus dem gesamten Ruhrgebiet waren offenbar daran beteiligt.

Kräfte der Einsatzhundertschaft bemerkten nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen die Zusammenkunft an der Emscherstraße. Als die Autofahrer die Polizisten und die Verstärkung von den Polizeiwachen Hamborn und Meiderich sahen, stiegen sie in ihre hochmotorisierten Wagen und fuhren davon.

Der Parkplatz am Landschaftspark Duisburg-Nord ist als Szenetreff bekannt, Foto: Stefan Arend

Bei Fahrzeugkontrollen in dem Bereich stellten Beamte dann den tiefergelegten BMW eines 27-Jährigen aus Oberhausen sicher. Denn: An den vorderen Radhäusern waren massive Schleifspuren zu sehen. Ein Sachverständiger wird das Auto nun begutachten. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige und Geldbuße.

