25 Jahre UCI in Duisburg: Diese Kino-Klassiker laufen jetzt

Duisburg. Das UCI-Kino in Duisburg gibt es seit 25 Jahren. Jetzt laufen Filme aus dem Eröffnungsjahr – darunter einer der größten Blockbuster aller Zeiten.

Die UCI-Kinowelt am Duisburger Hauptbahnhof gibt es seit 25 Jahren. Gefeiert wird mit einer Jubiläumswoche. Drei Filme aus dem Eröffnungsjahr 1998 erobern bis zum 14. Februar noch einmal die Leinwand.

Tom Tykwers „Lola rennt“ mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu, ein Meilenstein des deutschen Kinos, entfaltet noch einmal Spannung, ebenso Jim Carey in „The Truman Show“. Auch einer der größten Blockbuster aller Zeiten ist zu sehen: „Titanic“ mit Kate Winslet und Leonardo di Caprio kommt in einer digital restaurierten Fassung und in 3D zurück ins UCI Duisburg.

Die Filme können zu einem reduzierten Jubiläums-Preis besucht werden; dazu gibt es ein Aktionsmenü mit Popcorn und Softdrink.

Darüber hinaus sind zurzeit Blockbuster wie „Avatar: Way of Water“, „Magic Mike – The Last Dance“ oder „Knock at the Cabin“ im Programm. Alle Vorstellungszeiten unter www.uci-kinowelt.de.

