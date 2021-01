24-jähriger Duisburger verprügelt, bespuckt und ausgeraubt

Eine verbale Auseinandersetzung in einer Duisburger Straßenbahn wurde an der Haltestelle Voßstraße handgreiflich.

Ein 24 Jahre alter Duisburger ist am Sonntagabend in der Nähe des Landschaftsparks von einer Gruppe Männer ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, war es gegen 20.30 Uhr zunächst in der Straßenbahn der Linie 903 zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die im Anschluss an der Haltestelle Voßstraße handgreiflich wurde.

Die Gruppe soll den 24-Jährigen bespuckt, geschlagen und getreten haben. Als er am Boden lag, nahmen sie sein Bargeld an sich. Danach liefen sie über die Arnold-Dehnen-Straße in Richtung Hagenshof. Zeugen riefen die Polizei.

Duisburger Augenzeugen beschreiben zwei der Schläger

Der 24-Jährige wurde verletzt, wollte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Kripo ermittelt jetzt wegen schweren Raubes.

Die Zeugen beschreiben zwei der Tatverdächtigen wie folgt: Einer von ihnen soll etwa 20 Jahre alt sein, eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze sowie eine schwarze Kappe getragen haben. Ein anderer soll schwarze Haare haben, die an der Seite rasiert sind. Beide trugen einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

