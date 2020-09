23 Mängel: Mann fährt mit rostigem Mercedes bei Polizei vor

Duisburg. Zu seiner Vernehmung bei der Polizei Duisburg ist ein 28-Jähriger mit einem verrostetem Mercedes vorgefahren. Gutachter findet 23 Mängel.

Der Auftritt eines 28-Jährigen bei der Polizei in Duisburg-Neudorf hat am Donnerstag für erstaunte Blicke gesorgt: Der Mann fuhr gegen 9 Uhr zu einer Vernehmung durch das Verkehrskommissariat an der Fraunhofer Straße mit einem Mercedes Vito vor, an dem ein Kfz-Gutachter später insgesamt 23 Mängel feststellte.

Schon der erste Blick der Experten auf das Auto offenbarte laut Polizei erhebliche Mängel: Abgefahrene Reifen und defekte Bremsen stellte der Gutachter unter anderem fest. Der verrostete Rahmen hätte seiner Einschätzung nach dazu führen können, dass der Wagen die Hinterachse verliert.

23 Mängel: Polizei Duisburg legt Mercedes still

Die Beamten reagierten sofort, schraubten die Kennzeichen ab und legten das Auto still. Der Halter muss die Mängel nun beheben lassen und sich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auseinandersetzen.

