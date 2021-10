22. Duisburger Meisterkurs läuft wieder vor Publikum

Duisburg. Abschlusskonzert des Duisburger Meisterkurses, eine Kooperation von Folkwang Universität mit den Duisburger Philharmonikern, ist am 17. Oktober.

Der traditionsreiche Duisburger Meisterkurs, eine Kooperation der Folkwang-Universität der Künste mit den Duisburger Philharmonikern, kann dieses Wintersemester wieder mit Publikum stattfinden. Bei der 22. Ausgabe des Meisterkurses wird ein hochkarätiges Programm geboten, an dem Studierende, Professoren und Professorinnen sowie Mitglieder der Duisburger Philharmoniker beteiligt sind.

Der Fokus liegt dieses Mal auf der Alten Musik – einer der Ausbildungsschwerpunkte am Campus Duisburg. So haben die Künstlerische Leitung dieses Meisterkurses die beiden Folkwang Professoren Midori Seiler (Barockvioline) und Christian Rieger (Cembalo), die auf dieses Genre spezialisiert und international renommiert sind.

Duisburger Philharmoniker coachen Studierende

Am Freitag, den 15. und Samstag, den 16. Oktober, werden in öffentlichen Kursen mehrere studentische Ensembles von den beiden Professoren sowie zwei Solo-Streichern der Philharmoniker gecoacht: Tonio Schibel (Violine) und Francesco Savignano (Violone). Die beiden Meisterkurse finden jeweils von 10 bis 13.15 Uhr und von 14.30 bis 17.45 Uhr im Kleinen Konzertsaal an der Düsseldorfer Straße 19 statt. Der Eintritt ist frei.

Die Ergebnisse dieser Arbeit kann das Publikum dann am Sonntag, 17. Oktober, beim großen Abschlusskonzert erleben. Dabei werden Werke präsentiert, die im Rahmen des Meisterkurses erarbeitet wurden. Es beginnt um 11 Uhr im Kleinen Konzertsaal. Karten (11, ermäßigt 6,50 Euro) gibt es an der Kasse im Stadttheater an der Neckarstraße unter 0203 283 62-100 oder www.duisburger-philharmoniker.de.

