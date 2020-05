Der Unternehmer Bora Erdogan (r.) und sein Partner Sebastian Clasen (l.) übergeben rund 2000 Schutzmasken an den Verein für Kinderhilfe und Jugendarbeit Duisburg e.V. Geschäftsführerin Anja Teschke und Mitarbeiter Nikita Grojsman nehmen am Blauen Haus an der Sedanstraße die Masken entgegen.