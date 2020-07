In Duisburg-Wanheimerort stoppte die Polizei den 19-Jährigen in einem gestohlenem BMW.

Polizei-Kontrolle 19-Jähriger rast mit gestohlenem BMW in Polizeikontrolle

Duisburg. Ein 19-Jähriger ist der Polizei Duisburg bei einer Tempokontrolle aufgefallen. Er war ohne Führerschein in einem gestohlenem BMW unterwegs.

Bei einer Tempo-Kontrolle in Wanheimerort ist der Polizei Duisburg am Mittwochmorgen ein 19-Jähriger in einem gestohlenen BMW ins Netz gegangen.

Um 9.45 Uhr stoppten Einsatzkräfte den jungen Mann auf der Wanheimer Straße, weil er statt der erlaubten 50 mit 75 km/h unterwegs war.

19-Jähriger ohne Führerschein in gestohlenem BMW unterwegs

Bei seiner Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 19-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Obendrein kam heraus: Der BMW war als gestohlen gemeldet.

Die Polizei stellte das Auto sicher. Dem 19-Jährigen wurden auf der Wache Blutproben entnommen. Er muss nun unter anderem mit einem Verfahren wegen Diebstahls rechnen.