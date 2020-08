18-Jährige gewürgt: Frau flüchtet mit Zug nach Duisburg

Duisburg/Düsseldorf. Nach einer Auseinandersetzung in Düsseldorf ist eine 21-Jährige mit dem Zug nach Duisburg geflüchtet. Sie soll eine 18-Jährige gewürgt haben.

Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Sonntag im Duisburger Hauptbahnhof eine 21-Jährige festgenommen, die im Düsseldorfer Hauptbahnhof eine 18-Jährige attackiert haben soll.

Mit Kratzspuren am Hals tauchte die 18-Jährige in der Nacht auf der Wache im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf. Eine unbekannte Frau habe sie nach einer verbalen Auseinandersetzung gewürgt, gekratzt und an den Haaren gezogen, berichteter sie. Einen Grund für den Streit nannte die junge Frau nicht.

Angriff im Hauptbahnhof Düsseldorf: Festnahme in Duisburg

Ihre Kontrahentin flüchtete mit einem Zug. Anhand der Personenbeschreibung erkannten Einsatzkräfte sie wenig später im Duisburger Hauptbahnhof und nahmen sie fest. Auf der Dienststelle der Bundespolizei erklärte sie, dass sie sich nur gewehrt habe. Die 18-Jährige habe ihr zuerst an den Haaren gezogen.

Die Polizei stellten Material aus der Videoüberwachung sicher und ermittelt nun wegen Körperverletzung.