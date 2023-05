17. Opern-Gala holt Broadway-Glamour nach Duisburg

Nach drei Jahren Pause findet am 18. November 2023 die 17. DRK Opern-Gala statt, die das Deutsche Rote Kreuz Duisburg in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsches Rotes Kreuz Duisburg, der Deutschen Oper am Rhein, den Duisburger Philharmonikern und dem Theater Duisburg veranstaltet.

Duisburg. Die DRK Opern-Gala wird nach drei Jahren Pause wieder Glanz nach Duisburg holen. Was auf dem Programm steht und wo es Karten gibt.

Die 17. DRK Opern-Gala will Glanz und Glamour nach Duisburg bringen. Unter dem Motto „The Golden Age Of Broadway“ wird ein großes Ensemble der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker am Samstag, 18. November, eine große Show in der Mercatorhalle inszenieren. Unverzichtbare Klassiker sind dabei „Kiss Me Kate“, „My Fair Lady“, „Porgy And Bess“ und „Hello, Dolly!“

Alle Erlöse dieser Veranstaltung fließen ausschließlich dem Duisburger Roten Kreuz zu und finden Verwendung in der umfangreichen sozialen und humanitären Arbeit. „Durch die bisherigen 16 Galas wurden Erlöse in Höhe von knapp 3,2 Millionen Euro erzielt, die ausschließlich in Duisburg verwendet wurden“, sagt Hans-Werner Hoffmeister vom DRK Duisburg.

17. Opern-Gala in Duisburg: Ticketverkauf hat begonnen

Ein großes Ensemble der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker holen „The Golden Age Of Broadway“ zur Opern-Gala auf die Bühne der Mercatorhalle. Foto: DRK / FUNKE Foto Services

„Dass mit der Opern-Gala in diesem Jahr wieder eine so erstklassige und wertvolle Tradition weitergeführt werden kann, erfüllt mich mit großer Freude“, sagt der Kreisgeschäftsführer des DRK Duisburg, Andreas Keienburg. „Das grandiose Engagement aller Beteiligten fördert so auch weiter die teils durch Spenden finanzierten Hilfsangebote des DRK für die Menschen in Duisburg.“

Karten sind ab sofort ab 23,50 EUR unter www.theater-duisburg.de, bei der Theaterkasse im Theater Duisburg (0203 28362-100) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar.

Für die 400 „VIP-Karten“ (219 Euro) gebe es bereits so viele Anfragen, dass eine Warteliste geführt wird. Für 219 Euro bekommt man die besten Plätze in der Oper, zusätzlich vor dem musikalischen Teil einen Empfang in der festlich geschmückten Mercatorhalle, Flying-Buffet und Getränke, sowie nach der Musik ein großes Gala-Buffet.

