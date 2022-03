In Homberg hat eine 17-Jährige einen Mann in den Arm gebissen. (Symbolfoto).

Diebstahl 17-jährige Diebin beißt Filialleiter in Homberg in den Arm

Duisburg-Homberg. Nachdem eine Jugendliche in Homberg beim Stehlen ertappt wurde, biss sie dem Ladenbesitzer in den Arm. Die Polizei Duisburg konnte sie stellen.

Eine 17-jährige hat am Donnerstagnachmittag (3. März) dem Leiter eines Haushaltswarengeschäfts auf der Bismarckstraße in Homberg in den Arm gebissen. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, haben Kunden ihm zuvor erzählt, dass die junge Diebin und ihre zwei 10- und 11-jährigen Brüder gestohlen hätten.

Als der Geschädigte das Trio darauf ansprach, liefen die Jungen laut Polizeiangaben davon. Die 17-Jährige konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten brachten sie nach Hause, „vor ihrer Mutter gab sie zu, gestohlen zu haben“, heißt es in einer Mitteilung. Sie muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

