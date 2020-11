17-Jährige bei Reitunfall schwer verletzt – Pferd gestorben

Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik in Duisburg gebracht. Das Pferd starb noch auf dem Reitplatz.

Schwerer Zwischenfall auf einem Reitplatz an der Sittermannstraße in Neukirchen-Vluyn am frühen Samstagnachmittag: Ein 17-jähriges Mädchen aus Duisburg ist schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, sei sie allein mit ihrem Pferd auf dem Reitplatz unterwegs gewesen, als das Tier plötzlich stolperte, hinfiel und die junge Reiterin unter sich begrub.

Eine 43-jährige Zeugin des Vorfalls alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Nach dem Sturz habe das Pferd mehrfach versucht, wieder aufzustehen, sei aber jedes Mal wieder auf die 17-Jährige gefallen. Das Mädchen habe regungslos am Boden gelegen.

Duisburgerin (17) in Klinik gebracht – keine Lebensgefahr

Die 17-Jährige sei schließlich schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in einer Duisburger Unfallklinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Das Pferd sei wenige Minuten nach dem Unfall noch auf dem Reitplatz gestorben, teilte die Polizei mit. (red)