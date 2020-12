Beide Autos, die am Montagabend in Duisburg-Aldenrade zusammengestoßen sind, waren danach fahruntüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Unfall 17.000 Euro Sachschaden nach Abbiegeunfall in Duisburg

Duisburg. Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug übersehen. Beim Zusammenprall wurden die Fahrer verletzt und die Autos stark beschädigt.

Bei einem Zusammenprall in Duisburg-Aldenrade sind am Montagabend zwei Autofahrer verletzt worden. Die 34-jährige Fahrerin des einen Autos wollte von der Kolpingstraße nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen, und übersah dabei den anderen Wagen, der in Richtung Marxloh unterwegs war. Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen.

Rettungskräfte brachten die verletzte Linksabbiegerin sowie den 26-jährigen Fahrer des anderen Pkw zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 17.000 Euro.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]