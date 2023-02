16 Tonnen Granulat aus Duisburger Lagerhalle gestohlen

Duisburg. Wer hat 16 Tonnen Granulat aus einer Lagerhalle gestohlen? Und vor allem: Wie? Die Polizei bittet um Hinweise zu dem ungewöhnlichen Einbruch.

Diese Einbrecher müssen schweres Gerät und ein großes Fluchtfahrzeug eingesetzt haben: Nach Angaben der Polizei Duisburg wurden in Meiderich 16 Tonnen eines Granulats aus einer Lagerhalle gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen die Täter am Freitagabend (27. Januar) gegen 21.30 Uhr in die Halle an der Sympherstraße eingebrochen sein. Ihre Beute, das Granulat, wird laut Polizeipressestelle zur Metallveredlung genutzt. Es war in sogenannte Big Bags verpackt, das sind flexible Schüttgutbehälter, die aussehen wie große Taschen. Die Einbrecher seien „nach derzeitiger Einschätzung der Ermittler“ mit einem Lastwagen angereist.

Einbruch in Firma in Duisburg-Meiderich: Polizei bittet um Hinweise auf Fahrzeuge

Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, denen am Freitagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Firmengelände in der Nähe der Emmericher Straße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

