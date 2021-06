15 Bußgelder bei Masken-Sonderkontrolle in U-Bahn-Station

Duisburg. Bei einer Masken-Sonderkontrolle in der U-Bahn-Station des Duisburger Hauptbahnhofs haben die Ordnungsbehörden 15 Bußgelder verhängt.

Das Ordnungsamt und die Polizei haben am Mittwoch bei einer mehrstündigen Masken-Sonderkontrolle mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) an der U-Bahnhaltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ 15 Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro verhängt. Laut DVG wurden insgesamt 2881 Fahrgäste in 74 Fahrzeugen überprüft.

Aufgrund der guten Corona-Lage ist keine FFP2-Maske mehr Pflicht, sondern eine medizinische Maske (OP-Maske) ausreichend. Wer von den Ordnungsbehörden ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz erwischt wird oder diesen nicht korrekt angelegt hat, wird zur Kasse gebeten.

Schwerpunktkontrolle in Duisburg: DVG macht einmal von ihrem Hausrecht Gebrauch

Die DVG kann zwar keine Bußgelder, aber Verweise aussprechen. Bei der aktuellen Schwerpunktkontrolle war dies nach Angaben des Verkehrsunternehmens einmal notwendig. Die Polizei hat bei der Aktion außerdem zwölf Personalien festgestellt.

Darüber hinaus traf die DVG 100 Fahrgäste ohne gültiges Ticket an. Schon der erste Wiederholungsfall führe zu einer Strafanzeige – unabhängig von der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) in Höhe von 60 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg