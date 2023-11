13-Jähriger aus Kreis Gütersloh fährt mit Auto nach Duisburg

Duisburg/Versmold. Mit einem 14-Jährigen auf dem Beifahrersitz fährt ein 13-Jähriger im Auto von Ostwestfalen ins Ruhrgebiet. In Duisburg stoppt sie die Polizei.

Die Polizei hat in Duisburg zwei Minderjährige gestoppt, die mitten in der Nacht mit einem Auto aus Ostwestfalen ins Ruhrgebiet gefahren waren. Die Beamten hielten den 13-Jährigen am Steuer eines Peugeots mit Gütersloher Kennzeichen am frühen Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der Otto-Keller-Straße an. Auf dem Beifahrersitz saß ein 14-jähriger Begleiter.

Die Reise der Kinder war wohl nicht unfallfrei. Ein Zeuge hatte sich zuvor bei der Leitstelle der Polizei Duisburg gemeldet und von dem Peugeot berichtet, dessen Fahrer sehr unsicher auf der A3 unterwegs war. Auf der Fahrt durch das Stadtgebiet soll der 13-Jährige mit seinem Pkw mehrere andere Autos beschädigt haben. Schon auf der A3 wäre es nach Angaben des Zeugen beinahe zu Unfällen gekommen.

Die beiden Minderjährigen wurden bereits in der Heimat vermisst

Der 13- und der 14-Jährige wurden laut Polizei in ihrem Heimatort Versmold bereits vermisst. An den Schlüssel des Wagens könnten sie schon im Oktober illegal gelangt sein. Die Polizei stellte den Wagen sicher. Die Minderjährigen kamen in der Nacht in eine Jugendschutzstelle.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Unfällen neben den bereits bekannten dauerten an, hieß es. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat das Duo in dem grauen Peugeot 508 am Abend oder in der Nacht gesehen? Wer kann Hinweise zu weiteren Unfallorten geben? Angaben nehmen die Behörden in Gütersloh (05241/869-0) oder Duisburg (0203/2800) entgegen. (red)

