Zwei als vermisst gemeldete 13-jährige Mädchen sind von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld gefunden worden. (Symbolbild)

Duisburg/Bielefeld. Nachdem eine 13-jährige Duisburgerin vermisst wurde, hat die Polizei sie am Hauptbahnhof Bielefeld gefunden – und auch ein zweites Mädchen.

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen, 31. August, zwei Mädchen am Hauptbahnhof Bielefeld in Gewahrsam genommen. Zuvor gab die Polizei Duisburg einen Hinweis auf eine vermisste 13-Jährige.

Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Bundespolizistin die 13-Jährige in Begleitung eines weiteren Mädchens auf den Live-Bildern der Videoüberwachung im Bielefelder Hauptbahnhof. Sie war bereits seit einem Tag vermisst.

Zweites Mädchen war ebenfalls als vermisst gemeldet

Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass auch die 13-jährige Begleiterin aus Recklinghausen bereits als vermisst gemeldet und polizeilich gesucht wurde.

Laut Polizei wurden beide Mädchen in Gewahrsam genommen und durch die Eltern von der Wache abgeholt.

