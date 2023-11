1008 Spiele für den MSV Duisburg: Kurt Neumann, der Erste

Duisburg. Mehr als 1000 Spiele machte Kurt Neumann für den MSV, war lange Kapitän. Die Geschichte eines echten Duisburger Jung’, der bis zuletzt Zebra war.

Nun wäre er 100 Jahre alt geworden: Am 11. November 1923 wurde Kurt Neumann geboren. Als MSV-Stammspieler von 1946 bis in die 1960er Jahre, Kapitän und Mittelläufer machte sich der Meidericher einen Namen. Denn Fußball spielen, das konnte er.

In den 1920ern auf die Welt gekommen, entdeckte Neumann mit elf Jahren das Kicken für sich, pöhlte erst im Werksportverein Hüttenbetrieb und ging dann zum MSV, der damals noch Meidericher Spielverein hieß. Dort stand Neumann zunächst im Tor, aber das machte ihn nicht glücklich.

„Ich habe da immer nur gefroren. Wir waren einfach zu gut, und ich hatte auf der Position gar nix zu tun“, erinnerte sich Neumann 2011 in einem Interview. „Da habe ich meinem Trainer gesagt, dass ich Feldspieler sein möchte. Doch er hat mich partout nicht gelassen.“ Deswegen kehrte Neumann dem MSV den Rücken: 1940 wechselte er zu Meiderich 06/95, wo er als A-Jugend-Spieler gleich in der ersten Mannschaft auflaufen durfte.

Rekordspieler Kurt Neumann: Erst MSV, dann Meiderich 06/95, dann wieder MSV

Dann kam der Krieg. Mittenrein ins Leben. Neumann wurde eingezogen, geriet in Gefangenschaft, kam erst 1945 nach Hause und direkt wieder auf den Fußballplatz. „Ich war kaum einen Tag wieder da, da stand Meiderich 06 schon auf der Matte und wollte mich zurückhaben.“

Also kickte er wieder für 06/95, doch nur kurze Zeit später warb der MSV ihn ab. Das passte nicht jedem: „Als feststand, dass ich zum MSV gehen würde, bin ich mit Ziegelsteinen beworfen worden“, erinnert sich der Meidericher.

Kurt Neumann (Mitte) im Jahre 2002 bei der Vorstellung der MSV-Chronik mit Dieter Danzberg (links) und Detlef Pirsig. Foto: EICKERSHOFF / WAZ

Das erste Match für die Zebras ist ihm noch gut in Erinnerung (wenn auch nicht in guter Erinnerung): „Wir mussten in der Vorrunde um die Niederrhein-Meisterschaft in Oberhausen ran, gegen RWO. Da kommen wir da also an, als haushoher Favorit mit so Top-Stürmern wie Bubi Trapphoff und Burger Hetzel. Und dann bekommen wir da ne dicke 1:5-Klatsche“, erzählt Neumann, der damals 22 Jahre alt war.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo I Hbf + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

Sein Leben bestand nicht nur aus Fußball: Bei der Deutschen Bundesbahn war er beschäftigt, musste im Schichtdienst Güterwaggons kontrollieren. „Wir haben ja nebenher alle einen Beruf gehabt“, sagte er 2011. „Wenn ich Außendienst hatte, dann bin ich manchmal sonntagmorgens um sechs zurückgekommen und musste um zehn beim Treffpunkt sein, weil wir mit der Mannschaft nach Schalke gefahren sind.“

Arbeiten und Fußball spielen – für damalige Profis ganz normal

Eine Doppelbelastung, die die Fußballer damals gerne in Kauf nahmen. Schließlich konnten sie so das Gehalt für sich und ihre Familien aufbessern. Im Schnitt hatte ein Arbeitnehmer im Jahre 1950 in der Bundesrepublik 213 Mark in der Lohntüte. Kicker wie Neumann konnten sich nochmal an die 320 Mark pro Monat hinzuverdienen – inklusive Prämien. „100 Mark gab es für einen Auswärtssieg, 80 Mark für einen Heimsieg, 40 für ein Unentschieden vor eigenem Publikum.“

„Der MSV war immer ein armer Verein“

Der MSV sei natürlich immer ein armer Verein gewesen. „Am ersten des Monats hat mich der Vorstand oft nach oben geholt. Sie könnten uns nur die Hälfte auszahlen, erst beim nächsten Heimspiel sei wieder Geld da, haben sie gesagt. Aber schuldig geblieben sind die uns nie etwas.“

1008 Pflichtspiele hat Neumann laut MSV-Datenbank für die „Zebras“ gemacht. Neumann selbst sagt, es seien 1200 gewesen. Für ihn steht fest: „Das schafft heute keiner mehr“. 15 Jahre lang war er Spielführer, auch 1951, als der MSV aus der zweiten Liga aufstieg. „Als zurückhängender Mittelläufer (Stopper) stand Kurt Neumann dann oft im Blickpunkt, wenn Schalke, Dortmund, RW Essen, der 1. FC Köln oder Münster mit ihren Torjägern in Meiderich aufkreuzten“, schrieb die WAZ am 10. November 1983, einen Tag vor Neumanns 60. Geburtstag.

„Die Läuferkette mit „Ömmes“ Schmidt, Neumann I und Gerd Schönknecht war lange Zeit das Paradestück des MSV.“ Wobei mit „Neumann I“ natürlich Kurt gemeint war, das „Läuferherz“, wie die NRZ am 11. November 2003 titelte. „Neumann II“ war ein anderer, ein Erich, heute weitgehend unbekannt.

„Waren alle echte Duisburger Jungs – nicht so wie heute“

Nicht so Kurt Neumann, der Erste. Bis ins hohe Alter musste er lächeln, wenn er an die alten Zeiten dachte. „Das war schön damals, wir waren ja alle echte Duisburger Jungs. Nicht so wie heute. Damals kamen 95 Prozent der Spieler aus Meiderich, Hamborn oder Duisburg. Und wir saßen oft zusammen nach den Spielen oder haben getanzt, da waren natürlich auch die Frauen dabei. So was gibt es ja gar nicht mehr.“ Er habe immer gerne für den MSV gespielt, bis zum Schluss, sagte Neumann 2011.

„Karnevalsorder für Neumann I“ steht hinten auf diesem Foto, das Kurt Neumann in seinem Archiv aufbewahrte. Auf der Rückseite ist zu lesen: „Zweispaltig für 25.2.57“. Foto: Tina Halberschmidt

Das Spiel, an das er sich am liebsten erinnerte, absolvierte er allerdings nicht im Zebra-Dress. „Damals stand ich in der Niederrhein-Auswahl, und wir mussten gegen Rheinland-Pfalz ran.“ Die Pfälzer hatten zu der Zeit viele Nationalspieler in ihren Reihen: Fritz Walter, der Kurts Gegenspieler war, Kohlmeyer, Eckel, Liebrich. Kein Wunder, dass die Zeitung schrieb, die Niederrheiner müssten aufpassen, „die Niederlage in Grenzen zu halten“. „Und dann haben wir die mit 5:1 besiegt.“

Ältester Vertragsspieler Deutschlands

Bis 1963 lief Kurt Neumann regelmäßig für den MSV auf, da war er schon 40 Jahre alt, der älteste Vertragsspieler Deutschlands. Kurt hätte auch als Fußball-Senior noch weitergemacht und den MSV in seinem ersten Jahr in der neu gegründeten Bundesliga unterstützt. „Ich war immer noch in einer Bombenform. Und der Trainer hätte mich auch noch spielen lassen. Aber ich habe keinen Vertrag mehr bekommen.“

Und danach? Danach durfte Neumann 18 Monate nicht spielen – er war gesperrt. „Das war eine DFB-Statute damals, nannte sich Reamateurisierung. Anderthalb Jahre musste ich pausieren. Hat mir zu lange gedauert.“ Und so machte Neumann lieber den Trainerschein und coachte Teams wie Meiderich 06/95 oder Wacker Dinslaken.

Auch diesen Zeitungsartikel aus dem Jahre 1983 bewahrte Kurt Neumann auf. Foto: Tina Halberschmidt

Mit 50 war dann endgültig Schluss mit Fußball. Zumindest als Aktiver. Die Geschehnisse rund um den MSV, seinen Lieblingsverein, verfolgte er aber immer. „Klar, der Verein liegt mir am Herzen“, sagte Neumann drei Jahre vor seinem Tod. Beim Pokalspiel 1998 war er live in Berlin mit dabei, lange Jahre hatte er eine Ehrenkarte. Bis zuletzt sorgte er sich um seine Zebras. „Wenn die verlieren, trifft mich jedes Mal fast der Schlag.“

Am 13. Juni 2014 verstarb Kurt Neumann im Kreise seiner Familie. Im Abstiegskampf drückt er seinen Zebras jetzt von oben die Daumen.

>>> Reinrassige Zebra-Familie

Die Autorin des Textes ist nicht nur MSV-Fan, sondern auch die Großnichte Kurt Neumanns.

Sie hat ihn noch selbst erlebt und interviewen dürfen – und vielleicht hat sie auch von ihm das Zebrablut geerbt: „Ich wurde MSV-Fan, weil der MSV in meiner Familie schon zu Hause war, als es mich noch gar nicht gab. Schuld an allem ist mein Großonkel, Bruder meines Großvaters mütterlicherseits: Kurt Neumann.“

Der Text über Kurt Neumann erschien zuerst in Tina Halberschmidts Blog „Ein Zebra in der Achterbahn“, der inzwischen nur noch im Web-Archiv zu finden ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg