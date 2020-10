10 Gründe, unseren Duisburg-Newsletter gratis zu abonnieren

Das Team der WAZ-Lokalredaktion Duisburg (Namen im Artikel). Der allabendliche Duisburg-Newsletter enthält alle am Tage veröffentlichten Online-Artikel.

Duisburg. Zehn Gründe, warum Sie den täglichen Gratis-Newsletter der Duisburger Lokalredaktion (zumindest testweise mal) abonnieren sollten.

Unsere Duisburger WAZ-Lokalredaktion schickt Ihnen – wenn Sie mögen – einen Newsletter mit den Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages in Ihr E-Mail-Postfach: gratis, an sechs Abenden pro Woche. Zehn Gründe, warum Sie unseren Duisburg-Newsletter abonnieren sollten (was hier geht):

■ Der Duisburg-Newsletter bietet eine aktuelle und umfangreiche, aber kompakte Übersicht über das Tagesgeschehen in Duisburg – in Ihrem E-Mail-Eingang.

■ Mit dem Duisburg-Newsletter erhalten Sie so auch täglich ein kurzes lokales Corona-Update.

■ Der Newsletter enthält Überschriften und Fotos aller Online-Artikel, die bis zum Versand am Tage auf WAZ.de/duisburg veröffentlicht wurden – von der kurzen Polizeimeldung über Berichte bis hin zu Hintergrundartikeln. Jeden Tag schreibt eine Redakteurin oder ein Redakteur zudem eine vorangestellte Zusammenfassung.

■ Wenn Sie die Newsletter-Mails öffnen, bleiben Sie auf dem Laufenden. Unsere Übersicht können Sie in wenigen Sekunden scannen – um bei Interesse einzelne Beiträge zu lesen. Sollten Sie mal nichts von Duisburg wissen wollen oder keine Zeit haben, ist unsere E-Mail in Sekundenschnelle gelöscht. ;)

■ Wir schicken Ihnen den Duisburg-Newsletter verlässlich in Ihr E-Mail-Postfach – Sie müssen nach Neuigkeiten aus Ihrer Stadt nicht mit Suchmaschinen oder in sozialen Netzwerken suchen.

■ Sie können den Duisburg-Newsletter einfach bestellen – hier.

■ Sie können den Newsletter selbstverständlich jederzeit wieder abbestellen, wenn er Ihnen nicht gefällt oder er Sie nerven sollte.

■ Wir schicken Ihnen den Duisburg-Newsletter als Service gratis zu.

■ Der Duisburg-Newsletter enthält auch kostenlose Artikel, die Sie ohne WAZ-Plus-Abo lesen können, zum Beispiel Meldungen aus dem Polizeibericht, die wir zwar umformuliert, redigiert und für Sie aufbereitet, aber nicht durch eigene Recherchen erweitert haben. Stecken wir mehr Arbeitsaufwand in ein Thema, veröffentlichen wir den Artikel hinter der Paywall.

■ Mit dem Duisburg-Newsletter lernen Sie darum unverbindlich nebenbei die Themen und Recherchen unserer WAZ-Plus-Artikel kennen. Diese sind Nutzern vorbehalten, die – wie Zeitungsabonnenten seit Jahrzehnten – bereit sind, für ihr Abo zu zahlen. Machen Sie sich also mithilfe des Newsletters ein Bild von unserer Arbeit und bilden Sie sich ein Urteil. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns diese Chance geben.

Denn es ist aufwendig, Hintergründe zu recherchieren, Fakten und Daten zusammenzutragen und aufzuarbeiten, Zusammenhänge aufzuzeigen. In der Duisburger Lokalredaktion der WAZ arbeiten daran 13 fest angestellte Redakteurinnen und Redakteure und unsere Sekretärin, darüber hinaus Fotografen der Funke Foto Services und freie Journalisten.

Das Team der WAZ-Lokalredaktion Duisburg (von oben links im Uhrzeigersinn): Anne Horstmeier, Annette Kalscheur, Christian Schmitt, Christine Furgol, Daniel Wiberny, Fabienne Piepiora, Jory Aranda, Philipp Wahl, Oliver Kühn, Monique de Cleur, Martin Ahlers, Martin Schroers, Katja Burgsmüller, Gabriele Beautemps. Foto: Marc Büttner / funke grafik nrw

Wir berichten, was in Duisburg und in den Stadtteilen passiert, wir gehen Hinweisen unserer Leser nach. Wir wollen als unabhängige Anwälte der Bürger ansprechbar sein, wollen kritische und überparteiliche Begleiter des Stadtgeschehens sein. Das ist unser Job.

Anders aber als etwa öffentlich-rechtliche Fernseh- und Radiosender, die sich über Gebühren finanzieren, müssen wir als Redaktionen unser Einkommen selbst erwirtschaften. Seit April 2017 bieten wir das WAZ-Plus-Abo an. Ein Großteil unserer Nachrichten ist seither Lesern mit diesem Abo vorbehalten.

Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.

