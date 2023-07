1-Cent-Döner: Haus des Döners startet am Samstag in Duisburg

Duisburg. „Haus des Döners“ eröffnet am Samstag, 29. Juli, in der Duisburger Innenstadt eine neue Filiale. Worauf sich die Macher nun vorbereiten.

Fans haben den Eröffnungstermin herbeigesehnt: Die Kette „Haus des Döners“ eröffnet am kommenden Samstag, 29. Juli, ein neues Restaurant in der Duisburger Innenstadt. Ab 14 Uhr gibt es Döner für einen Cent, kündigen die Macher in den sozialen Netzwerken an. In der Vergangenheit hat so ein Angebot, beispielsweise in Marxloh, für großen Andrang gesorgt. Hunderte Kinder und Jugendliche standen stundenlang an, um sich einen Döner für einen Cent zu ergattern. Auch diesmal hoffen die Macher auf viele Leute, die Hunger mitbringen – trotz der Ferienzeit.

Das Unternehmen wirbt für seine besonderen Soßen. Für den Ansturm ist das Duisburger Team gerüstet. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Alles ist vorbereitet. Tische und Stühle stehen. Die Theke wurde eingerichtet. Das typische Dalí-Konterfei ist schon an die Wand gesprüht. Tuba Tek, die zu den Betreibern des Imbisses in Marxloh gehört, ist zuversichtlich: „Haus des Döners ist ja ein Franchise-Unternehmen. Das funktioniert an allen Standorten, an denen neu eröffnet wird, gut. Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht.“ In dem Ladenlokal an der Friedrich-Wilhelm-Straße 57 in der Duisburger City befand sich früher „Wonder Waffel“. Die zentral gelegenen Räume standen allerdings schon seit einiger Zeit leer.

Für das Franchise-Unternehmen ist es die zweite Filiale in Duisburg

Das Unternehmen mit Sitz in Hürth betreibt aktuell 55 Filialen in ganz Deutschland. Zudem gibt es eine Außenstelle in Venlo in den Niederlanden. „Unser Geheimnis liegt in den Berliner Saucen: scharfe Sauce, Kräutersauce, Knoblauchsauce“, erklärt das Unternehmen auf seiner Homepage.

