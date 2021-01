Zwei Verletzte nach Unfall auf der A46 in Düsseldorf

Düsseldorf. Bei einem Unfall auf der A46 landete ein Audi auf dem Dach. Der Alkoholtest bei der Fahrerin soll laut Polizei positiv gewesen sein.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 in Düsseldorf sind am Dienstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilt, war eine 35-jährige Frau mit ihrem Audi auf der A 46 in Richtung Wuppertal unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bilk und der Anschlussstelle Wersten soll sie die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben und in das Heck eines Toyota einer 40-Jährigen gefahren sein.

Daraufhin soll der Audi ins Schleudern geraten und durch den Aufprall auf die Seite gekippt sein. Er kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Durch den Unfall wurden die Fahrerin des Audis und der 23-jährige Beifahrer des Toyotas leicht verletzt. Sie wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Alkoholtest war positiv

Wie die Polizei weiter mitteilt, war ein erster Atemalkoholtest bei der 35-jährigen Audi-Fahrerin positiv. Der Frau wurden deshalb zwei Blutproben entnommen. Die Beamten gehen von einem Sachschaden von 30.000 Euro aus, weil auch ein nachfolgendes Auto durch verlorene Fahrzeugteile beschädigt wurde.