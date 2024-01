Zwei Leichen: Mordkommission Düsseldorf ermittelt in Kaarst

Kaarst Ein totes Ehepaar ist am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Kaarst aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Familiendrama aus.

In einem Mehrfamilienhaus in Kaarst hat die Polizei am Donnerstagvormittag ein totes Ehepaar aufgefunden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Ehemann seine Frau und sich getötet hat. Das teilten die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Am Donnerstagvormittag, dem 4. Januar erfuhr die Polizei gegen 10.45 Uhr von einer familiären Gewalttat. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kaarst fand sie daraufhin zwei leblose Personen vor. Die Mutter der Toten hatte zuvor ihre Tochter, die dort wohnte, als vermisst gemeldet.

Totes Ehepaar: Die Mordkommission ermittelt

Nach ersten Erkenntnissen verletzte ein 49-jähriger Mann seine 35 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer tödlich. Danach kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar zur Verletzung des Ehemannes, an deren Folgen er noch am Tatort verstarb. Laut Behörden sei es nicht auszuschließen, dass sich der Ehemann die Verletzung versehentlich selbst zufügte. Es handle sich um eine einzelne große Wunde am Bein, die ungewöhnlich für eine Selbsttötungsabsicht sei, so die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von Funke Medien.

Es gebe keine Hinweise auf Kinder. Es ließe sich nicht ausschließen, doch weder der Staatsanwaltschaft noch der Polizei lägen dazu Hinweise vor. Derzeit geht die Staatsanwaltschaft Düsseldorf davon aus, dass die Ehefrau ihrem Mann zum Opfer fiel. Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ermittelt gerade die Hintergründe und dem genauen Ablauf der Tat.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf