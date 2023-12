Zollfahndern gelingt Schlag gegen illegalen Doping-Shop

Düsseldorf/Essen Zollfahnder haben in Essen und Düsseldorf viele Dopingmittel beschlagnahmt. Eine Person wurde verhaftet. Was sonst noch sichergestellt wurde.

Mit Durchsuchungen und einer Festnahme sind Zollfahnder in Essen und Düsseldorf gegen einen illegalen Online-Shop für Dopingmittel vorgegangen. Die Ermittler stellten dabei rund 630 000 Tabletten, 32 000 verkaufsfertige Ampullen sowie 13 000 Stück verschreibungspflichtige Wachstumshormone und etwa ein Kilogramm Dopingpulver sicher, wie das Zollfahndungsamt Essen am Mittwoch über die Aktion von vergangenem Donnerstag mitteilte. Die sichergestellten Präparate haben demnach einen Wert von mehr als einer Million Euro.

Mann aus Düsseldorf wurde verhaftet

Ein 38-Jähriger aus dem Raum Düsseldorf wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, über das Internet diverse Dopingpräparate und in Deutschland nicht zugelassene sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel europaweit vertrieben zu haben. So soll er auch gewerbsmäßig mit Antidepressiva, Insulin oder der sogenannten Abnehmspritze gehandelt haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Medikamente in einfachen Paketsendungen verschickt und mit Kryptowährungen bezahlt. Für den Zeitraum zwischen Februar und Juli 2023 gehen die Ermittler von mehr als 700 Paketsendungen aus.

Eine 33-Jährige aus Essen steht den Ermittlern zufolge außerdem im Verdacht als Strohfrau Paketsendungen mit Dopingmitteln aus Litauern, Lettland und Polen für den 38-jährigen in Empfang genommen zu haben. Bei den Durchsuchungen seien neben den Medikamenten auch weitere Beweise, wie versandfertige Päckchen, Verpackungsmaterial sowie 400 000 Euro in bar und als Kryptogeld gesichert worden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)

