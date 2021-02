Zoll Düsseldorf findet Stockdegen in Paket aus China

Düsseldorf. Bei der Paketabfertigung ist den Zöllnern ein Spazierstock mit brisantem Inhalt aufgefallen. Den Einführer erwartet nur ein Verfahren.

Brisanter Fund im Zollamt Reisholz in Düsseldorf: Zöllner haben dort in der Paketabfertigung einen Spazierstock mit besonderem Innenleben entdeckt. Wie der Zoll mitteilt, befand sich der auffällig gestaltete Spazierstock zerlegt in einem Paket aus China und war für einen Empfänger in Düsseldorf bestimmt.

Eines der Einzelteile war eine 15cm lange, abgerundete Klinge, die an den Knauf angeschraubt werden kann und dann im Schaft des Stocks verborgen wird. So werde der harmlos wirkende Spazierstock in Sekundenschnelle zu einer gefährlichen Waffe, erklärt der Zoll.

Deshalb fallen sogenannte Stockdegen auch unter das Waffengesetz: Sie täuschen einen harmlosen Alltagsgegenstand vor, sind in Wahrheit aber sehr gefährlich. Die Einfuhr von solchen Spazierstöcken ist deshalb verboten.

Keine alltägliche Abfertigung

"Das war für die Kollegen des Zollamts Reisholz sicherlich keine alltägliche Abfertigung. Der Stockdegen ist sichergestellt und wird nach Abschluss des Verfahrens vernichtet" so Michael Walk, Pressesprecher des Hauptzollamts Düsseldorf.

Den Einführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bannbruchs (Einfuhr verbotener Gegenstände) und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, so der Zoll.