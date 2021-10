Wird’s jetzt besser am Düsseldorfer Flughafen?

Düsseldorf. Gewerkschaft Verdi glaubt nach Geschäftsführer-Rauswurf nicht daran, dass Umstrukturierung beim Sicherheitsdienst DSW zu Verbesserungen führt.

Sicherheitskontrollen am Flughafen sind das Nadelöhr für Flugreisende. Gibt es dort Probleme, ist Ärger programmiert. Das war seit Monaten der Fall. Das für die Sicherheitskontrollen zuständige Unternehmen DSW hat den für Düsseldorf zuständigen Geschäftsführer Peter Lange von seinen Aufgaben entbunden. Bisher war unklar, ob die Trennung von DSW ausging oder aber Lange aus eigenen Stücken hingeworfen hat. Aus einem internen DSW-Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, das der Geschäftsführer tatsächlich gefeuert wurde. Er wurde sofort von seinen Aufgaben entbunden. Hintergrund sind die seit Monaten andauernden Probleme bei der Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen, die zu langen Warteschlangen von abfliegenden Passagieren und extrem hohen Wartezeiten führten.

Peter Lange wurde vom Luftsicherheits-Dienstleister DSW von seinen Aufgaben als Geschäftsführer entbunden. Foto: DSW

Auf Nachfrage bei der Mutterfirma der DSW, Piepenbrock in Osnabrück, war zu erfahren, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt dazu keine weitere Stellungnahme abgeben möchte. Es wurde nur bekannt gegeben, dass es eine umfangreiche Reorganisation mit einem fünfköpfigen „Restrukturierungsteam“ am Flughafen Düsseldorf geben wird. Wie das umgesetzt werden soll, war von der Firma Piepenbrock nicht zu erfahren, allerdings soll auch der Betriebsrat und die Bundespolizei eingebunden werden.

Zuletzt war Peter Lange immer den ganzen Tag vor Ort

„Diese Abberufung von Herrn Lange ist für alle überraschend gekommen“, erklärte Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi. In den Herbstferien-Tagen habe sich Lange von morgens in aller Früh am Flughafen in Düsseldorf aufgehalten. „Er war quasi rund um die Uhr vor Ort“, sagt der Gewerkschafter. Lange habe dann auch auf Vorgabe der Bezirksregierung umgesetzt, dass die Mitarbeiter nach drei Stunden jeweils eine halbe Stunde eine Atemschutz-Unterbrechung erhalten haben. „Es kam somit auch nicht bei den Mitarbeitern von DSW am Flughafen der Eindruck auf, dass Lange dicht vor einer Entlassung oder einer eigenständigen Kündigung oder Trennung stehen würde“, erklärte Tarim. „Das Ganze kam wohl auch für ihn selbst überraschend, da er ansonsten immer per Aushang über personelle Dinge informiert hat.“

„Keiner weiß, was jetzt auf die Mitarbeiter von DWS zukommt“

Özay Tarim von Verdi glaubt nicht, dass sich die Lage der Mitarbeiter bei DSW so schnell verbessert. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Damit ist für Özay Tarim klar, dass die eigentlichen Entscheidungsträger in Osnabrück in der Firmenzentrale sitzen. „Es wird weder für die Mitarbeiter noch für die Passagiere auf Dauer besser werden“, prophezeit der Vertreter von Verdi. Er begründet das damit, dass es auch bis heute keine Versammlung gegeben habe, auf der die Entscheidungen dargelegt worden seien oder mitgeteilt wurde, wie es weitergehen wird. „Keiner weiß genau, was jetzt auf die Mitarbeiter zukommt“, sagt er. Wie die DSW den Laden wieder ans Laufen bringt, wird zunächst ein Geheimnis bleiben. Allerdings werden Bundesinnenministerium und Bundespolizei als Auftraggeber der Kontrollen darauf dringen, dass die Abfertigung reibungsloser laufen muss, als es zuletzt gewährleistet werden konnte.

Übergeordneter Betriebsrat für beide Standorte sei nicht geplant

Das werde auch durch die Tatsache begründet, dass der vom Betriebsrat geforderte Entwurf eines Ornigrammes für die Zuständigkeiten von der Betriebsleitung nicht erstellt worden sei. Auch der Betriebsleiter der DSW in Düsseldorf, Sebastian Schöller, ist auf eigenen Wunsch nicht mehr für das Unternehmen tätig. Zudem kritisiert Tarim die Politik des Unternehmens, keinen übergeordneten Betriebsrat für die Standorte Bremen und Düsseldorf formen zu wollen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf