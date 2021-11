Radwege Wildwuchs und Laub behindern in Düsseldorf Radfahrer

Düsseldorf. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ist unzufrieden mit dem Aussehen der Radwege im Herbst.

Wer auf nassen Blättern mit seinem Fahrrad schon einmal ausgerutscht und sogar gestürzt ist, weiß genau, warum sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club dafür einsetzt, dass (städtische) Radwege vor allem im Herbst gesäubert werden. Der ADFC Düsseldorf klagt über die schlechte Säuberung der Düsseldorfer Rad- und Fußwege durch die Awista.

ADFC: Reinigungs-Zyklus wird nicht eingehalten

Am Beispiel der Kaiserswerther Straße zeigt der Fahrradclub auf, dass die Reinigung unzureichend erfolgt. Das ist nicht nur für Radfahrende und Fußgänger ein Ärgernis, sondern besonders auch für mobilitätseingeschränkte Menschen ein Gefahrenpunkt. „Laut Straßenreinigungssatzung wird die Kaiserswerther Straße mit C3 klassifiziert“, erklärt Jan-Philipp Holthoff vom ADFC Düsseldorf. „Das bedeutet, dass die Reinigung durch die Awista dreimal pro Woche inklusive der Geh- und Radwege erfolgen muss. Nach unseren täglichen Erfahrungen wird deutlich weniger gereinigt. Die Anwohner bezahlen eine Reinigungsleistung, die offenbar nicht immer vollständig erbracht wird.“

Zweifel an besserem Winterdienst

In diesem Zusammenhang fordert der ADFC auch das städtische Gartenamt auf, Hecken und Büsche an den Rad- und Fußwegen öfters zurück zuschneiden. „Sträucher wuchern seit Monaten in viele Flächen für den Rad- und Fußverkehr“, ärgert sich Jan-Philipp Holthoff. „Nicht nur falsch parkende Autos sondern auch Wildwuchs machen uns das Leben als Radfahrende schwer, weil wir auf Gehweg oder Straße ausweichen müssen.“

Allerdings ist das nicht nur ein städtisches Problem, weil einige Anwohner ihre Hecken und Anpflanzungen auch in den Gehweg- und Radwegbereich hineinwachsen lassen, ohne dafür zu sorgen, dass die Pflanzen so zurückgeschnitten werden, dass sie mit der Grundstücksgrenze enden.

Der Winterdienst soll besser funktionieren

Inzwischen hat der ADFC durchaus Zweifel an den angekündigten deutlichen Verbesserungen beim Winterdienst der Awista. „Wir freuen uns über die positiven Ankündigungen für den nächsten Winterdienst“, sagt Holthoff. „Aber bei den aktuellen Situationen sind wir nicht sicher, ob die Leistung wie versprochen erfolgen wird. Wir lassen uns gerne positiv überraschen.“

