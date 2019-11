Wieder lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen

Am Freitag gab es wieder lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen. Die Schlange am Zugang zum Fluggaststeig A zog sich (wieder einmal) durch das Terminal. „Um 8 Uhr ging es los, erst gegen 11 Uhr entspannte sich die Situation“, sagte Özay Tarim. Der Gewerkschaftssekretär von Verdi, zuständig für das Sicherheitspersonal an den NRW-Flughäfen, zeigte sich gegenüber unserer Redaktion entsetzt. „Eine derartige Situation setzt unser Sicherheitspersonal unter enormen Druck“, sagte er. Laut Flughafen haben die Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle teilweise mehr als 30 Minuten betragen.

Kein Fehler durch den Sicherheitsdienst

Tarim betonte, dass die Situation am Freitag nicht der Sicherheitsdienstleister Kötter Security zu verantworten hat. Die Firma Kötter habe das bei ihnen angeforderte Personal vertragsgemäß bereit gestellt. Massive Fehlplanung durch den Auftraggeber Bundespolizei und der Firma ARC, die für die Fluggastprognosen zuständig ist, seien für die Warteschlangen verantwortlich. Offenbar wurde die Medica, einer der größten Messen in Düsseldorf mit entsprechendem Besucherandrang, bei der Fluggastprognose nicht berücksichtig. „So etwas kann man ja nicht in die Planungen einbeziehen“, so Tarim süffisant.

Flughafen: Kötter hatte nicht alle Kontrollspuren besetzt

Der Flughafen dagegen schiebt die Schuld an den Wartezeiten dagegen auf den Sicherheitsdienstleister: „In dieser Phase konnte die Firma Kötter, der Sicherheitsdienstleister der zuständigen Bundespolizei, entgegen der planerischen Passagierprognosen und Anforderungen der Bundespolizei vorübergehend nicht ausreichend viele Kontrollspuren personell besetzen, um diese Spitze entsprechend abzudecken“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion vom Flughafen. Grund für die Schlangen „war ein punktuell hohes Verkehrsaufkommen, unter anderem durch den Rückreiseverkehr von der Messe Medica“.

„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Nach Auskunft des Verdi-Mannes mussten Passagiere bei der Sicherheitskontrolle vorgezogen werden, weil sie sonst ihre Flieger verpasst hätten. Eine Frau habe gesagt, dass sie so etwas wie in Düsseldorf, noch nie erlebt habe.

Seit Jahren beklagt Verdi die Situation der Mitarbeiter der Gepäck- und Fluggastkontrollen am Düsseldorfer Flughafen. Seit zwei Jahren gab es immer wieder Schlangen wartender Passagiere, zuletzt am Feiertag Allerheiligen am 1. November, als Passagiere ihre Flugzeuge verpasst hatten.

„Damit muss endlich Schluss sein“, fordert Özay Tarim. „Den Mitarbeitern der Sicherheitskontrolle und Verdi ist es völlig egal, wer letztlich für diese inakzeptable Situation verantwortlich ist – es müssen dringend besser Arbeitsbedingungen.“

Vom Flughafen gab es auf unsere Anfrage bisher keine Reaktion zur Situation am Freitag.