Wie läuft’s am Düsseldorfer Flughafen mit Nachtflügen?

Düsseldorf. Die Kaarster Bürgerinitiative klagte auf Auskunft vom Verkehrsministerium und bekam Recht – das legte Beschwerde ein beim Oberverwaltungsgericht.

„Seit mehr als drei Jahren verweigert das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium Auskunft über Verstöße von Fluggesellschaften gegen die Nachtflugbestimmungen am Flughafen Düsseldorf, obwohl mittlerweile das Verwaltungsgericht die pauschale Verweigerung als Verstoß gegen das Informationsfreiheitsgesetz verurteilt hat“, ist der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ sauer. Dessen Vorsitzender Werner Kindsmüller hatte im Oktober 2016 den Antrag auf Akteneinsicht gestellt. „Ich wollte wissen, ob das Ministerium alles unternimmt, um Verstöße gegen die Nachtflugbestimmungen zu ahnden“, so Kindsmüller. „Darauf haben Bürger ein Anrecht nach dem Informationsfreiheitsgesetz.“

Einhaltung der Flugpläne muss kontrolliert werden

Die geltende Betriebsgenehmigung des Flughafens von 2005 sieht vor, dass ein „Slot Performance Monitoring Committee“ (SPMC) die Einhaltung der Flugpläne kontrolliert. Es solle auch gegen Fluggesellschaften ermitteln und vorgehen,die gegen die Bestimmungen der Flugpläne verstoßen, so Kindsmüller.

„Ist dieses Gremium nur ein Feigenblatt oder wird tatsächlich gegen Übeltäter vorgegangen“, wollte der Verein wissen. Nachdem das Verkehrsministerium den Antrag auf Einsicht in die Unterlagen des SPMC abgelehnt hatte, hat der Verein beim Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage eingereicht.

Rechtsanspruch des Kläger wurde entsprochen

Dieser Klage hat das Gericht nun entsprochen und den Rechtsanspruch von Werner Kindsmüller grundsätzlich bestätigt. „Nun wäre das Ministerium verpflichtet gewesen, ihre Geheimhaltung aufzugeben und die Informationen offenzulegen“, so Kindsmüller. Das Gericht hatte dem Ministerium zwar zugebilligt, Informationen zurückzuhalten, für die im Einzelfall nachgewiesen werden kann, dass damit beispielsweise Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt würden. „Statt nun Akteneinsicht zu gewähren, hat das Ministerium aber Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt“, sagt Kindsmüller verwundert. „Das Verkehrsministerium will offensichtlich weiterhin geheim halten, dass es in den vergangenen Jahren zugesehen hat, dass die Fluggesellschaften jede Nacht gegen Bestimmungen verstoßen, die das Ministerium selbst erlassen hat. Dies werden wir dem NRW-Verkehrsminister Wüst nicht durchgehen lassen!“