Düsseldorf. Die Polizei stellte den Verkehrsbericht 2019 vor. Insgesamt gab es 30.574 Unfälle in Düsseldorf. Neu in der Statistik: Unfälle mit E-Scootern.

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Düsseldorf stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht von rund 30.322 auf 30.574. Dabei starben acht Menschen, 3036 verunglückten insgesamt.

Im Landestrend hingegen gingen die Verkehrsunfälle leicht zurück. Dennoch finden sich auch positive Entwicklungen im neuen Verkehrsbericht 2019, der am Dienstag (25. Februar) von Polizeipräsident Norbert Wesseler, dem Leiter der Direktion Verkehr Jürgen Lankes und Reiner Schiffer (Leiter Autobahnpolizei) vorgelegt wurde.

Weniger Schulwegunfälle

Besonders erfreulich sei, so Wesseler, dass gerade Kinder (bis einschließlich 14 Jahre), im Vergleich zum Vorjahr weniger an Unfällen beteiligt waren. So sank die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit Kindern von 175 auf 142. „Das ist das niedrigste Niveau seit zehn Jahren“, so Jürgen Lankes. Zudem gab es weniger Schulwegunfälle: 46 statt 66.

Glücklicherweise kam wie im Vorjahr kein Kind im Straßenverkehr zu Tode. Auch wurden deutlich weniger Kinder bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. Die Zahl sank von 24 auf 13 Kindern. Diesen Rückgang führt die Polizei auf präventive Maßnahmen zurück. So werden unter anderem Radfahrprüfungen in den Ferien angeboten oder ein Fußgängerführerschein. Auch werden „die Bezirksbeamten besonders geschult und achten darauf, den Weg zur Schule sicherer zu machen“, so Wesseler, der auch noch einmal an die Eltern appelliert: „Elterntaxis tragen nicht dazu bei, dass es für die Kinder sicherer wird.“ Kinder seien zudem eine Zielgruppe auf der ein besonderer Fokus liegt, „weil sie sich am wenigsten schützen können“.

78 Unfälle mit E-Scootern

Ebenfalls im Fokus stehen die Radfahrer. Auch dort seien die Unfallzahlen rückläufig – und das, obwohl es immer mehr Radfahrer in der Stadt gibt. „An den 13 Messstellen wurden im letzten Jahr 5,6 Millionen Zweiradbewegungen gemessen“, so Lankes. Ein Plus von zwölf Prozent. Verkehrsunfälle mit Rad- und Pedelecfahrern gab es hingegen nur 923 (934 im Vorjahr). Anders als im Vorjahr wurde jedoch kein Radfahrer getötet. Auch die Zahl der Schwerverletzten ging von 92 auf 84 Personen zurück. Insgesamt verunglückten 782 Menschen (802). Allerdings gab es bei den 923 Verkehrsunfällen auch 200 Unfallfluchten von Pedelec- und Radfahrern, so Lankes.

Polizeipräsident Norbert Wesseler stellt den Verkehrsbericht für Düsseldorf vor. Foto: Lars Heidrich

Neu in der Statistik sind an dieser Stelle auch die E-Scooter-Fahrer. Mit ihnen gab es 78 Unfälle, in 74 Fällen waren die Fahrer sogleich die Verursacher, erklärt Lankes. Polizeipräsident Wessler spricht dabei vor allem von „Fun-Fahrern“. „Das sind oftmals keine Leute, die damit den Weg zur Arbeit zurücklegen und was für die Umwelt tun wollen, sondern eher Menschen, die das gerne mal ausprobieren möchten. Und das meistens in der Altstadt und mit Alkohol.“

Auch bei den Senioren ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Die Verkehrsunfälle mit Senioren nehmen zwar leicht, aber dennoch stetig zu. Insgesamt 1187 Verkehrsunfälle (2018: 1150) gab es. In 867 Fällen waren die Senioren auch die Verursacher (828). Vier Senioren kamen dabei ums Leben.