Nachts wird immer weniger gestartet und gelandet am Düsseldorfer Flughafen.

Luftverkehr Weniger Nachtflüge 2019 am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf. Im vergangenen Jahr 2019 ging die Zahl nächtlicher Starts und Landungen um 29,2 Prozent auf 1636 zurück.

Die erfreuliche Entwicklung für Passagiere und Anwohner am Düsseldorfer Flughafen konnte zum Jahresende 2019 fortgeführt werden. Das jedenfalls teilte der Flughafen mit: Die Zahl der späten Starts und Landungen gehe weiter zurück und dies bereits im 14. Monat in Folge und trotz eines gestiegenen Verkehrsaufkommens.

„Während im Dezember 2018 noch 53 Starts nach 22 Uhr beziehungsweise Landungen zwischen 23 und 5.59 Uhr stattgefunden haben, ist die Zahl dieser Flugbewegungen im Dezember 2019 um 13,2 Prozent auf 46 gesunken“, so der Flughafen. „Im gesamten Jahr 2018 wurden 2311 der späten Starts und Landungen von den Airlines durchgeführt. Im vergangenen Jahr 2019 ging die Zahl dieser Flüge um 29,2 Prozent auf 1636 zurück. Gleichzeitig stieg im selben Zeitraum die Zahl der Gesamtbewegungen im gewerblichen Verkehr auf 217.250 um rund 3,6 Prozent. Die Zahlen der Nachtflugbewegungen aus dem vergangenen Jahr liegen damit nicht nur unter denen von 2018, sondern auch unter den Werten von vor drei Jahren, als es noch 2173 späte Flüge gab.

Am Düsseldorfer Flughafen gilt in den Nachtstunden eine Flugbeschränkung. Maschinen dürfen planmäßig bis 22 Uhr starten und bis 23 Uhr landen. Verspätete Maschinen dürfen noch bis 23:30 Uhr – beziehungsweise Homebase-Carrier mit Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf bis 24 Uhr – landen, sofern sich die Verzögerung nicht aus der Flugplangestaltung ergibt.

Nachtflugreport wird monatlich veröffentlicht

Transparenz ist dem Flughafen Düsseldorf nach eigener Aussage „für eine sachliche und konstruktive Debatte wichtig“. Daher veröffentlicht der Airport jeweils zur Monatsmitte auf seiner Website dus.com den ausführlichen Pünktlichkeits- und Nachtflugreport des Vormonats.