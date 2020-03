Brotstudie Die Studie im Überblick

Wer Interesse an der Studie hat, kann sich telefonisch im Studienzentrum bei Ansprechpartnerin Bettina Prete unter der 0211/56 60 360-65 oder per Mail an wdgz-studienzentrum@vkkd-kliniken.de melden. Es wird ein Termin im Studienzentrum vereinbart, bei dem die Studie noch einmal im Detail vorgestellt wird. Zusätzlich wird die Körperfettzusammensetzung bestimmt und eine kleine Blutprobe aus der Armvene entnommen, um Blutzucker-, Blutfett und Leberwerte zu bestimmen.

Die beiden Brote für die Teilnehmer bestehen nur aus natürlichen Stoffen und beinhalten keine Zusatzstoffe. Wie viel Brot die Einzelnen verzehren und ob das Brot täglich oder mehrmals wöchentlich abgeholt wird, entscheiden die Versuchspersonen selbst.