Die Düsseldorfer Polizei richtete eine Mordkommission nach der weiteren Messerstecherei in der Altstadt ein.

Düsseldorf. Erneut kam es in der Düsseldorfer Altstadt zum Streit, nach dessen Ende ein Jugendlicher schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei einem Angriff mit einem Messer wurde gestern Abend ein Jugendlicher in der Düsseldorfer Altstadt so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft haben eine Mordkommission eingerichtet.

Zur Tatzeit , am Samstag gegen 18.45 Uhr wurde der Leitstelle eine Körperverletzung - Messerstecherei auf der Mutter-Ey-Straße/Hunsrückenstraße in der unmittelbaren Nähe zum Kom(m)ödchen gemeldet. Als die Beamten wenig später eintrafen, fanden sie einen stark blutenden Jugendlichen vor. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon mehrere Personen in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt.

Direkt eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnisse

Rettungskräfte und ein Notarzt wurden verständigt. Gleichzeitig lösten die Beamten eine intensive Fahndung im Innenstadtbereich aus. Bislang ergaben sich keine positives Ergebnisse.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren in dem Bereich zwei Personengruppen aus bislang nicht bekannten Gründen aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf eskalierte das Geschehen vor Ort, wobei ein Unbekannter auf den Jugendlichen mehrfach mit einem Messer einstach. Es soll sich um eine Art Mini-Machete gehandelt haben. Nachdem sich andere Personen in das Geschehen eingemischt hatten, ließ der Täter von Opfer ab.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Mehrere Personen flüchteten anschließend in alle vier Himmelsrichtungen. Der verletze Jugendliche wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bevor die Spezialisten der Kriminalpolizei zur Tatortspurensuche eintrafen, sperrte die Polizei den Bereich ab. Noch am Abend wurde eine Mordkommission „MK Hunsrücken“ eingerichtet. Die Ermittlungsarbeit läuft inzwischen auf Hochtouren. Hinweise werden und Zeugenaussagen erbeten. Die Düsseldorfer Polizei ist unter Telefon: 0211 - 870-0 erreichbar.

Bereits am vergangenen Samstag hatte es eine Messerstecherei gegeben, an deren Folgen ein 19-Jähriger am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben ist. Ein 19-jähriger Verdächtiger stellte sich der Polizei, soll aber nicht der Täter sein. (kri)

