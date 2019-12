Weihnachtsmarkt in Düsseldorf ist trotz Regen gut besucht

Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt, dass nach wie vor eine schwere Wolkendecke über Düsseldorf hängt. Statt flockig-weißer Weihnacht wird es auch in diesem Jahr eher matschig grau. Den Besuchern des Weihnachtsmarkts scheint das Wetter die Stimmung aber nicht zu vermiesen. Trotz des lang anhaltenden Regenwetters signalisieren viele Händler, dass die Besucherzahlen bisher auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

Umstrittene Markt-Verlängerung

Am Printen-Stand der Familie Klein etwa läuft es trotz regelmäßiger Regengüsse gut: „Die Leute kaufen nach wie vor in der Weihnachtszeit bei uns Printen und anderes Gebäck. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert, auch wenn bei Regen natürlich viele Besucher zu Hause bleiben“, sagt eine Verkäuferin am Printen-Stand auf dem Heinrich-Heine-Platz. Der Stand profitiert dabei auch stark von den vielen Stammkunden, die sich im Weihnachtsmonat mit Printen und anderen Naschereien eindecken: „Wir haben unseren Stand hier seit mehr als elf Jahren und daher auch viele Stammkunden, die regelmäßig vorbeikommen.“

Auch Yassen Pelhouari am Likörladen nahe des Rathauses macht das Wetter keinen Strich durch die Rechnung: „Bei uns läuft es nach wie vor gut. Das liegt auch an den vielen Touristen, die den Markt besuchen“, sagt er. Zudem könne die Verlängerung des Marktes über die Weihnachtstage hinaus ein paar Regentage wieder ausgleichen.

Viele europäische Touristen in Düsseldorf unterwegs

Konstanze Schmelter von der „Glühwein-Pyramide“ an der Flinger Straße zieht eine durchmischte Bilanz: „Man kann immer etwas zufriedener sein, insgesamt sind die Besucherzahlen aber nicht schlecht“, sagt sie. Vielen Besuchern mache ein bisschen Regenwetter nichts aus, „doch wenn es richtig stürmisch wird, bleiben die meisten Leute natürlich lieber zuhause“.

Am Wochenende kämen aber immer noch viele Touristen – zu großen Teilen aus ganz Europa. „Wir haben dieses Jahr viele Briten, Franzosen, Niederländer und Belgier zu Besuch“, so Schmelter. Auch bei der Düsseldorf Tourismus habe man bisher keine Klagen bezüglich schwacher Besucherzahlen erhalten, so Sprecher Thorsten Schaar. Eine offizielle Zwischenbilanz soll kurz nach Weihnachten bekannt gegeben werden.

Marktverlängerung bedeutet mehr Personalkosten

Anders sieht das eine Verkäuferin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will: „Wegen des lang anhaltenden Regens kommen deutlich weniger Besucher als in den Vorjahren“, ist die Verkäuferin am Stand für geschnitzte Figuren überzeugt. Es seien deutlich weniger Schulklassen unterwegs als sonst, und nach den Weihnachtstagen breche der Verkauf ohnehin ein, weil die meisten Leute dann erstmal genug von Weihnachten hätten.

Glasbläser Mart Martorell ist hingegen froh, „dass das Wetter nicht noch schlechter ist. Eigentlich haben wir Glück mit dem Regen, es gab in der Vergangenheit schon deutlich schlimmere Dezemberwochen“, so der Künstler, der seinen Stand seit 15 Jahren auf Weihnachtsmarkt hat. Laut ihm lohnt sich die Verlängerung des Markts aber nicht: „Ich muss in der Zeit ein Hotel nehmen und mehr Personal einstellen. Am Ende rechnet sich das nicht“.