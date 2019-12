Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf rechnet für die Weihnachtsferien mit 940.000 Flugreisenden. Besonders viele starten am ersten Ferien-Wochenende.

Weihnachten: Flughafen Düsseldorf erwartet Passagier-Ansturm

Viele Passagiere zieht es über die Feiertage in die Wärme, zahlreiche Fluggäste besuchen ihre Familien an anderen Orten der Welt oder wollen einfach nur dem Weihnachtstrubel entfliehen: Der Flughafen Düsseldorf rechnet für die kommenden Weihnachtsferien mit einem Passagier-Ansturm. Reisende sollten da auch mit großem Andrang an den Luftsicherheitskontrollen rechnen, rät die Bundespolizei.

Mit mehr etwa 560 Starts und Landungen wird der Freitag vor Weihnachten, an dem die Winterferien starten, die meisten Passagiere bringen, teilte der Flughafen Düsseldorf am Dienstag mit. Rund 67.000 Flugreisende werden an dem Tag erwartet. Zusammen mit dem Wochenende darauf geht man beim Flughafen von insgesamt 185.000 Fluggästen aus, die noch vor Weihnachten in die Ferne fliegen.

Flughafen Düsseldorf: Weihnachts-Urlauber fliegen besonders gerne ins Warme

Insgesamt sind für die Weihnachtsferien 7900 Starts und Landungen in Düsseldorf anberaumt, teilte der Flughafen mit. Zum Vergleich: Am Flughafen Köln/Bonn, zweitgrößter Airport in NRW, werden insgesamt 430.000 Flugpassagiere erwartet. Alleine an Heiligabend dürften es 16.700 Reisende sein, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen etwa 36.000.

Die beliebtesten Flugziele sind laut Flughafen Düsseldorf zu Weihnachten die Kanaren, Spanien und die Türkei. Bei den ferneren Flugzielen sind Dubai und Abu Dhabi und die Karibik laut Flughafen „besonders gefragt“.

Bundespolizei rät: Handgepäck auf ein Minimum reduzieren

Angesichts des Andrangs sollten Flugreisende sich an die Empfehlungen der jeweiligen Fluglinien halten, das heißt: Man sollte mindestens zwei bis drei Stunden vor Start-Termin sein Gepäck einchecken und sich dann am besten zügig bei der Luftsicherheitskontrolle einreihen, sagt eine Sprecherin der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf.

Damit es bei der Sicherheitskontrolle möglichst wenig Probleme gibt, „sollte man sein Handgepäck auf ein Minimum reduzieren“, rät die Bundespolizei. Andrang und Personalprobleme bei den Sicherheitskontrollen haben in der Vergangenheit mehrfach zu Frust und Stress bei Reisenden am Flughafen Düsseldorf geführt - und bei den Mitarbeitern der Passagierkontrollen. Der Sicherheitsdienstleister Kötter Security hatte deshalb zuletzt seinen Vertrag mit dem Flughafen Düsseldorf zum 31. Mai kommenden Jahres aufgelöst.