Wegen 2G-Regel: Düsseldorfer Nachtresidenz sagt Öffnung ab

Düsseldorf. In der Düsseldorfer Nachtresidenz sollte am Wochenende nach zwei Jahren wieder gefeiert werden. Doch daraus wird nichts – aus mehreren Gründen.

Getanzt hat auf den Tanzflächen der Düsseldorfer Nachtresidenz schon lange niemand mehr. Seit gut zwei Jahren, um genau zu sein. Das sollte sich mit der großen Wiedereröffnung am 19. November endlich ändern. Doch daraus wird erstmal nichts. Wie Geschäftsführer Marcel Oelbracht in einem emotionalen Video auf Instagram verkündete, bleibt der beliebte Club auf der Bahnstraße auch weiterhin geschlossen. Das hat verschiedene Gründe.

„Wir haben ein Verantwortungsbewusstsein“, betont Oelbracht. Gleichermaßen gegenüber dem Personal und den Partygästen. „Wir können nicht aufmachen, wenn die Zahlen am Höchsten sind.“ Die Corona-Pandemie weiter zu schüren, könne er mit seinem Gewissen „nicht vereinbaren“.

Club in Düsseldorf: Öffnung mit 2G-Regel für Nachtresidenz nicht finanzierbar

Außerdem spielt die Gleichberechtigung von Feiernden ohne Impfung gegen das Corona-Virus für den Geschäftsführer eine Rolle. „Wir möchten langfristig planen und niemanden ausgrenzen“, heißt es in dem Instagram-Statement weiter.

Doch seine Disco nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen, ist für Marcel Oelbracht nicht nur ungerecht gegenüber Stammgästen ohne Impfung. Vielmehr wäre es auch nicht wirtschaftlich: „Mit der 2G-Regel zu öffnen, macht für uns an dieser Stelle keinen Sinn.“ Jetzt zu öffnen und eventuell bald wieder schließen zu müssen, berge ein enormes finanzielles Risiko – auch für seine 150 Mitarbeiter. Das könne und wolle er nicht stemmen, so der Nachtresidenz-Chef.

Disco Nachtresidenz in Düsseldorf ist frisch renoviert worden

Wann es weitergeht, ist noch völlig offen. Aber dann, da ist sich Oelbracht sicher, können Partygäste aus Düsseldorf und Umgebung einiges erwarten. Dafür wurde die Diskothek in den vergangenen Monaten schließlich aufwendig renoviert. Gerade pünktlich wäre sie für die große Wiedereröffnungsfeier fertig geworden.

Doch die wird sich noch solange verschieben, bis es für den Geschäftsführer und seine Mitarbeiter verantwortbar erscheint, wieder Partys so wie früher zu veranstalten. Denn die Nachtresidenz sei ein „Ort zum Entschleunigen“, an dem man sich auch ohne Abstand wohlfühlen könne – ob vor der Tür an der frischen Luft oder beim Feiern auf der Tanzfläche.

