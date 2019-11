We Are Scientists: Gut gelauntes Geschrammel für Studenten

Düsseldorf. Wer nicht hüpft, der ist kein Hipster – hey, hey! Im nur mäßig besuchten Zakk wurden die New Yorker Indierocker We Are Scientists gut gefeiert.

Studentinnen mit ordentlichem Zopf, die eine Art Pogo tanzen. Jungs mit Hipster-Bart, nur mit einem T-Shirt an und Beanie auf dem Kopf, weil es ja gleichzeitig warm und kalt ist. Erstaunlich kleine Mädchen, manche mit einer dieser gerade angesagten großen Brillen, die wie ein Kassengestell aus den 90ern aussehen. Einige von ihnen singen jedes Lied mit und in den wildesten Monaten wippt sogar der Kopf heftig nach vorn und wieder zurück.

Als drei New Yorker im besten Alter – nicht mehr ganz jung, aber auch längst noch keine abgehalfterten Wracks, die nochmal ein bisschen Geld auf Tour verdienen müssen – um 21 Uhr die Bühne des Zakk betreten, muss hier niemand fürchten, dass die Halle an der Fichtenstraße gleich abgerissen wird. Fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung sind We Are Scientists tatsächlich zum ersten Mal in Düsseldorf. Gut gelaunt und voller Spielfreude, unterhalten Frontmann Keith Murray und Bassist Chris Cain – Drummer Keith Carne ist seit 2014 dabei – die leider nur gut 200 Fans ihres schrammeligen Indierocks mit witzigen Wortgefechten und einem gut ausgewählten Set. Dass dabei auch das Personal hinten am Tresen mit einbezogen wird, passt gut zur gelösten Stimmung an diesem Abend.

Debütalbum in einem Rutsch

Der aktuellen Tour zum 15-Jährigen ihres Erstlings „With Love And Squalor“ geschuldet, spielen We Are Scientists zunächst von „Nobody Move“ über „It’s a Hit“ und dem großartigen „The Great Escape“ das komplette Debütalbum herunter. Die zwölf Stücke sind allerdings in etwas mehr als einer halben Stunde erledigt, und natürlich muss da noch was kommen. Den zweiten Teil des Konzerts leitet „Ghouls“ von ihrem zweiten Werk „Brain Thrust Mastery“ ein, bald folgt „Buckle“, der wohl stärkste Song, den We Are Scientists je geschrieben haben. Zwischenzeitlich bildet sich tatsächlich so etwas wie ein Mini-Moshpit aus drei, vier Leuten, die derlei Exzesse wohl mal irgendwo bei Konzerten mit härterer Beschallung gesehen haben müssen. Ja, die Gelegenheits-Wissenschaftler aus New York können auch laut sein, doch gerade Sänger/Gitarrist Murray mit seinem blonden Britpopper-Schnitt und den Veja-Fairtrade-Sneakern, die auch gerade jeder haben muss, könnte auch ein netter Kumpel aus der WG neben an sein.

Nach zwei schnellen Zugaben und dann insgesamt gut 90 Minuten ist Schluss. Zufrieden gehen die meist jungen Leute nach Hause, für ihre vermutlich behüteten Verhältnisse haben sie richtig einen drauf gemacht. Es war ein guter Abend, aber ein Konzert, von denen man später vielleicht sogar noch seinen Kindern mal erzählt, haben sie eher nicht erlebt.