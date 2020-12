Was die Brexit-Einigung für Düsseldorfs Unternehmen bedeutet

Düsseldorf Der Post-Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien kam kurz vor Toreschluss. Ist das eine gute Nachricht für Düsseldorfer Unternehmen?

Der so genannte Post-Brexit-Deal zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich kam kurz vor Toreschluss. „Besser spät als gar nicht!“ kommentiert der Düsseldorfer IHK-Präsident Andreas Schmitz die Einigung, die an Heiligabend verkündet wurde. Und wie spät sie kam: Ausgetreten war Großbritannien schließlich schon Ende Januar 2020, seitdem liefen die Verhandlungen. Zum 1. Januar 2021 soll jetzt der „Deal“ in Kraft treten, dessen Ausbleiben so lange als mögliches Schreckensszenario im Raum stand. Der „Worst Case“ konnte damit verhindert werden, so Schmitz erleichtert.

500 britische Unternehmen in der Region Düsseldorf

Es sind gute Nachrichten für die rund 1000 Unternehmen im IHK-Bezirk Düsseldorf, die regelmäßige Geschäftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich unterhalten. Vor Ort haben sich auch etwa 500 britische Unternehmen angesiedelt, gibt die IHK an. Sie sind die drittgrößte Gruppe internationaler Investoren in Düsseldorf.

Die nächste Zeit wird dennoch einige Schwierigkeiten bereithalten, kündigt Schmitz an. Die IHK gehe davon aus, „dass es im neuen Jahr nicht zuletzt wegen der Reisebeschränkungen zur Covid-19-Mutation weiterhin zu LKW-Staus an den Seehäfen und am Eurotunnel, zu Komplikationen bei der Zollabwicklung und viel Verwirrung rund um die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung kommen wird“.

1400 Seiten starkes Dokument muss jetzt durchgearbeitet werden

Der Düsseldorfer Grünen-Politiker Stefan Engstfeld ist Vorsitzender der Enquetekommission des Landtags zu den Folgen des Brexit für NRW. Das Abkommen nimmt er positiv auf – den Umständen entsprechend: „Wir sind alle froh, dass es zu keinem ‚harten‘ Brexit gekommen ist“, sagt er. „Nach allen Erkenntnissen wäre das die Variante gewesen, die auf allen Seiten am meisten Schaden angerichtet hätte." Wie die Auswirkungen auf die Wirtschaft jetzt aber genau aussehen, das könne noch gar nicht gesagt werden. Das etwa 1400 Seiten starke Dokument, das noch von den Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament ratifiziert werden muss, konnte in der kurzen Zeit noch nicht durchgearbeitet werden, so Engstfeld.

Parlamentarier in der ganzen EU seien jetzt dabei – auch die Enquetekommission des Landtags. Das Abkommen tritt dennoch vorläufig zum 1. Januar in Kraft, die Ratifizierung findet dann nachträglich statt. Aber: „Da müssen noch Änderungen möglich sein“, macht Engstfeld klar.

Grüner Brexit-Beauftragter Engstfeld bedauert Erasmus-Ausstieg

Abseits der wirtschaftlichen Folgen gebe es aber schon einen Rückschritt, der auch Studenten aus Düsseldorf und NRW betrifft: „Das Vereinigte Königreich steigt aus dem Erasmus-Programm aus.“ Dieses Programm erlaubt europäischen Studierenden, Auslandssemester in anderen Mitgliedsländern zu absolvieren. Den Wegfall dieser Möglichkeit bedauert Engstfeld sehr. „Meine große Hoffnung liegt auf einer irgendwie gearteten anderen Variante, die ein Studium im Vereinigten Königreich für NRW-Studierende auch in Zukunft möglich macht.“