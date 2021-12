Warum viele Düsseldorf-Promis das Fest mit Vorsicht genießen

Düsseldorf. Kontakte beschränken? Engmaschig Testen? Feiern mit Maske? Menschen aus Düsseldorfs Stadtgesellschaft verraten, wie sie die nächsten Tage planen.

2021 sollten Weihnachtsfest und Jahresübergang eigentlich wieder unbelastet, fröhlich und ausgelassen gefeiert werden. Doch erneut lässt uns Corona nicht sorgenfrei zusammen kommen. Wir fragten Persönlichkeiten der Stadt, wie sie das Weihnachtsfest feiern.

Oberbürgermeister Stephan Keller etwa feiert heute im „ganz engsten Familienkreis“, wie er sagt, mit seiner Frau und seinen drei Kindern zuhause in Wersten. Am 1. und 2. Weihnachtstag werden dann Eltern und Schwiegereltern besucht. „Allerdings aufgrund des risikobehafteten Infektionsgeschehens wohl jeweils nicht mit der ganzen Familie“, sagt der Rathauschef.

Harold Kreis, Cheftrainer der DEG, sagt: Der Spielplan meint es in diesem Jahr gut mit mir, weil wir erst in Mannheim spielen, wo ich meine zweite Heimat habe. So kann ich da bleiben und mit meiner Frau Weihnachten feiern – diesmal ohne in die Kirche zu gehen. Am ersten Weihnachtstag bin ich bei meiner Tochter und ihrer Familie.“ Am 2. Weihnachtstag ist bereits wieder ein DEG-Heimspiel gegen Iserlohn.

Sara Nanni erlebt ihr erstes Weihnachten als Bundestagsabgeordnete. Sie ist mit Mann und Kind vorzeitig zur Schwiegerfamilie nach Niedersachsen gereist. „Wir hatten das Glück, dass die Schule allen Eltern angeboten hat, die Kinder schon zwei Tage vorher zu Hause zu lassen“, sagt die Düsseldorfer Grüne. „Das hat den guten Effekt gehabt, dass die Kontakte frühzeitig reduziert wurden.“ An Weihnachten sind in Nannis Familie alle Erwachsenen bereits „geboostert“ und die Kinder einmal geimpft. Plus Top-Hygienekonzept: „Der Tannenbaum kommt vom Fenster weg, damit wir besser lüften können.“

Reporterlegende Manni Breuckmann, der – auch – in Ludenberg lebt, feiert Weihnachten auf Mallorca bei 15 Grad Celsius nach dem Prinzip „wenig Kontakte, viele Kalorien“. Der Weihnachtsbaum, eine Nordmann-Tanne, steht auf der Terrasse im Topf und wurde aus Katalonien eingeflogen.

Verdi-Geschäftsführerin für den Bereich Düsseldorf, Stephanie Peifer, feiert allein mit ihrem „Herzallerliebsten“ und sieht ihre Mutter und ihre Tochter an Heiligabend nur per Videokonferenz. Ihr größter Weihnachtswunsch ist, „dass sich möglichst alle Menschen an die Regeln halten und sich die Pandemie-Lage bald entspannt“.

„An Heiligabend feiern wir relativ normal und besuchen am Tag darauf meine 85 Jahre alte Mutter im Heim“, berichtet Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Geschenke gibt es auch, sie dürfen aber seit 20 Jahren den Wert von 25 Euro nicht überschreiten. Auch Silvester werden wir nur im kleinen Kreis feiern. Als Krisenstabsleiter der Stadt werde ich auch zwischen den Jahren arbeiten und das Geschehen beobachten. Ich halte die Maßnahmen für gerechtfertigt, da ich sehe, wie schnell sich der Omikron-Anteil bei den Infizierten vergrößert.“

Bei Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven läuft das Weihnachtsfest traditionell ab. „An Heiligabend besuchen wir unsere Kinder, am ersten Weihnachtstag ruhen wir uns aus, und am zweiten Weihnachtstag kommen die Kinder zu uns“, berichtet Rolshoven. „Das ist auch in Ordnung, weil wir alle 2G plus haben.“

Julia Marmulla, die Fraktionschefin der Linkspartei, verbringt die Weihnachtstage bei ihrer Mutter am Bodensee. „Wir sind geimpft und zu zweit, einen Superspreader-Event wird es also nicht geben“, sagt Marmulla lachend. Sie findet es übrigens okay, dass die Kontaktbeschränkungen erst ab dem 28. Dezember gelten: „Weihnachten ist für viele Menschen enorm wichtig. Und es gibt ja auch noch so etwas wie Eigenverantwortung.“

Schausteller Oscar Bruch jr. ist froh, dass er an Heiligabend mit der Familie „ein bisschen Ruhe“ findet, wie er sagt. Denn am zweiten Weihnachtstag ist er schon wieder in Stuttgart, da dort eines seiner Riesenräder am Schloss aufgebaut ist.

„Wir feiern nicht anders als sonst, nämlich Weihnachten und Silvester zuhause und bei Eltern und Schwiegereltern“, sagt indes Fortuna-Kapitän Adam Bodzek, der es schade findet, „dass wir wohl wieder künftig vor leeren Rängen spielen müssen. Aber wenn das der Weg ist, dann akzeptieren wir das natürlich und hoffen dass die Einschränkungen ihren Nutzen zeigen“ Bodzeks Teamkollege, Torhüter Raphael Wolf, feiert mit der Familie und Freunden jeweils im kleinen Kreis Weihnachten und Silvester. „Aber wir werden uns Schnelltests unterziehen“, betont der Keeper. „Ich hoffe, dass diese Situation möglichst schnell beherrschbar wird.“

Für das Düsseldorfer FDP-Aushängeschild Marie-Agnes Strack-Zimmermann läuft Weihnachten wie immer ab – mit der Ausnahme, dass sich alle Familienmitglieder engmaschig testen. „Wir feiern mit Kindern, aber in einem überschaubaren Kreis“, sagt „Strazi“, die sich zurzeit täglich selbst testet, wie sie sagt. „An Weihnachten lasse ich mich dann testen, ich bin froh, dass es in Düsseldorf die zahlreichen Angebote gibt. Wir sind zwar alle dreifach geimpft, ich halte das aber dennoch für geboten.“

Diejenigen, die es sich leisten können, sollten sich mit den Kontakten zurück halten für diejenigen, denen ein Besuch an Weihnachten wirklich wichtig ist, sagt Oliver Schreiber. Der Düsseldorfer SPD-Chef denkt da vor allem an die alten Menschen. Sein Mann und er kommen „mittlerweile nur noch mit Leuten zusammen, die dreifach geimpft sind, wir testen uns auch täglich“. Dennoch wird auf die „große Familienzusammenführung verzichtet“, so Schreiber. Und auch auf den Gottesdienst, „was mir aber persönlich nicht so schwer fällt“.

Miguel Passarge, der künstlerische Leiter im Zakk, feiert Heiligabend mit seiner kleinen Familie, ehe seine Frau samt Kinder am 1. Weihnachtstag zu ihrer Mutter nach Süddeutschland fährt. Passarge nutzt die Zeit dann, um Musik zu machen. Er nimmt mit seiner Band „My Brother The Sea“ im Studio auf. „Allerdings keine Weihnachtsmusik, sondern Indie-Folk“, sagt der Schwabe, der seit 20 Jahren in Düsseldorf lebt.

Sigrid Wolf, die Regionsgeschäftsführerin des DGB, freut sich auf den Besuch ihrer Kinder mit deren Partnern. „Es wird viel gekocht, und wir schauen, ob es möglich ist, einen Gottesdienst zu besuchen“, sagt Wolf, die sich auf drei schöne Tage zu sechst mit ihren Liebsten freut.

Düsseldorfs Ex-OB Thomas Geisel verbringt den Heiligabend mit seiner Familie zuhause in Pempelfort. In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtstag geht es auf Reise. Skifahren im österreichischen Vorarlberg ist angesagt. „Wir machen das mit gutem Gewissen“, sagt Geisel. „Wir sind geimpft und lassen uns ohnehin nicht von der Kultur der Ängstlichkeit anstecken. Und deshalb gehen wir auch zuversichtlich ins neue Jahr.“

