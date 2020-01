Warum gibt’s Straßenbahn-Rosetten in Düsseldorf?

Man kann sie an vielen Häusern in Düsseldorf in etwa sechs Metern Höhe weit oben an den Fassaden entdecken: merkwürdige Eisenrosetten, an denen sich kleinere oder größere Haken oder Ösen befinden.

Geschichte der Düsseldorfer Straßenbahn beginnt im Jahr 1876

So sieht sie aus, die Straßenbahn-Rosette, die es an vielen Häusern in Düsseldorf noch zu sehen gibt. Foto: Eva-Maria Bast

So unscheinbar sie sind, so bedeutsam waren sie einst, denn ohne sie hätte die elektrische Straßenbahn nicht durch Düsseldorf fahren können. Die Geschichte reicht aber noch weiter zurück: Sie beginnt im Jahr 1876, als die erste Straßenbahn, damals noch als Pferdebahn, durch Düsseldorf fuhr.

Betreiber eben jener Pferdebahn war der Belgier Leopold Boyaert. Die Stadt erteilte ihm eine – allerdings auf 25 Jahre befristete – Konzession, die ihn dazu verpflichtete, dass die Linien im 15-Minuten-Taktbefahren werden. Ganze 12 km/h Geschwindigkeit wurden seinen Fahrzeugen seitens der Stadt zugestanden. Der Unternehmer ging damit ein ziemliches Risiko ein: Laut Vertrag würde die Bahn mit allen zugehörigen Infrastruktureinrichtungen nach Ablauf der Konzession nämlich an die Stadt fallen. Obendrein war er gut beraten, sich ordentlich anzustrengen: Sollte die Stadt nicht zufrieden sein, durfte sie die Stilllegung der Bahn und den Rückbau verfügen.

Am Anfang gab es nur zwei Strecken

Nun, Leopold Boyaert strengte sich an. Sehr sogar. Schon im Februar 1876 eröffnete er die ersten beiden Strecken: Vom Burgplatz durch die Kasernenstraße zum Bahnhof der Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft (BME) fuhr die erste Linie. Und vom Burgplatz durch die Mühlenstraße und Schadowstraße zur Tonhalle die zweite. Kurz darauf ging die dritte Linie an den Start: Sie führte über die heutige Königsallee zum Bahnhof der BME. Auf 2,65 Kilometern fuhren Boyaerts Pferdebahnen nun durch Düsseldorf. Ein Jahr später verkehrte die Bahn des fleißigen Unternehmers schon auf 11,12 Kilometern.

Großer Streit mit der Stadt

Das Buch „Düsseldorfer Geheimnisse“, gibt es im Buchhandel und unter www.bast-medien.de/shop. Foto: Bast Verlag

Doch vier Jahre später kam es zum Streit: Boyaert hatte der von ihm gegründeten „Societe Anonyme de Tramways de Düsseldorf“, deren Vorsitz er inne hatte, die Konzession übertragen. Das passte der Stadt nicht. Obendrein wünschte sie, die Strecken sollten schneller ausgebaut werden. Die Gesellschaft beanstandete allerdings ihrerseits, dass zu wenig Geld hängen bliebe.

Das Ende vom Lied: Die Stadt beauftragte einen anderen Unternehmer mit dem Bau einer neuen Strecke. Boyaert klagte und goss damit Öl ins Feuer: Nun war die Stadt erst recht verschnupft, übernahm, wie sie sich das bei der Konzessionsvergabe als Möglichkeit ausbedungen hatte, die Bahn am 1. Juli 1892 und verpachtete sie an Wilhelm August von Tippelskirch, den Direktor der Koblenzer Pferdebahn. Der war ebenfalls ein emsiger Unternehmer und baute weiter aus, sodass sich das Pferdebahnnetz 1898 auf stolze 23,7 Kilometer erstreckte, im Fünf-Minuten-Takt verkehrte und einen Fuhrpark von 88 Wagen und 370 Pferden umfasste.

1896 kommt erstmals die elektrifizierte Straßenbahn an den Start

Und dann wurde elektrifiziert, womit man auch in Düsseldorf dem Trend der damaligen Zeit folgte. Am 27. Januar 1896 fuhr die erste elektrische Straßenbahn durch die Stadt. Oder besser: Sie hätte durch die Stadt fahren sollen, manch ein Düsseldorfer Hausbesitzer rümpfte jedoch pikiert die Nase und hielt so gar nichts davon, seine Hauswand mit einer als Halterung des Stromnetzes notwendigen Rosette – eben einer solchen, wie sie heute noch in der Stadt zu finden sind – zu versehen. Deshalb fuhr die Elektrische vorerst außerhalb der Bebauung, war dann aber so erfolgreich, dass alle Straßenbahnen elektrifiziert wurden und sich die Hausbesitzer dem Zeitgeist beugen mussten. Für stolze 3,2 Millionen Mark wurde die 28,8 Kilometer lange Streckeelektrifiziert. Am 1. Juli 1900 ging sie an den Start und die Pferdebahn stellte ihren Dienst ein – die Tiere durften künftig in ihren Ställen bleiben. Und die Elektrische kam gut an: 23,1 Millionen Fahrgäste transportierte sie im ersten Jahr ihres Bestehens!

Krise im ersten Weltkrieg

Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) geriet die Düsseldorfer Straßenbahn in eine Krise: Die Fahrten wurden auf etwa die Hälfte reduziert und die Bahnen verkehrten fortan im Zehn-Minuten-Takt, manche Linien wurden sogar eingestellt. Der Fahrpreis stieg, und auch nach Kriegsende wurde es nicht besser, im Gegenteil: Nun war es die Inflation, die der Bahn stark zusetzte. Rettung brachte der Zusammenschluss mit der Rheinbahn – und die hatte für Düsseldorf eine weitausgrößere Bedeutung als „nur“ die verkehrliche Anbindung.

Wer wachen Blicks durch die Stadt geht, kann sie an vielen Hauswänden in etwa sechs Metern Höhe entdecken – zum Beispiel in der Kaiserswerther Straße.