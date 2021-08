Der Rettungsdienst musste am Samstag in Düsseldorf einer Frau helfen, die eine Böschung hinabgestürzt war.

Angermunder See

Angermunder See Wanderin stürzt drei Meter tiefe Böschung hinab

Düsseldorf. Am Samstagabend stürzte an der Südseite des Angermunder Sees eine Wanderin aus bislang ungeklärter Ursache ab. Sie verletzte sich am Fuß.

Am Samstagabend stürzte an der Südseite des Angermunder Sees eine Wanderin aus bislang ungeklärter Ursache eine drei Meter tiefe Böschung hinunter, verletzte sich am Fuß und löste einen größeren Einsatz aus. Gegen 18.30 Uhr alarmierte der Ehemann der verunglückten Frau den Rettungsdienst.

Da die Unglücksstelle schlecht zu erreichen war, mussten Notarzt und Rettungsdienstbesatzung mit einem Schlauchboot zur verletzten Person gebracht werden. Die Wanderin wurde an der Unglücksstelle vom Notarzt versorgt, mit dem Rettungsboot zum Rettungswagen und dann ins Krankenhaus gebracht.

Unterstützung durch Ersthelfer

„Zu erwähnen ist besonders die Mithilfe der Ersthelfer an der Unglücksstelle“, lobt die Feuerwehr. „Sie halfen bei der Einweisung der Rettungskräfte, da sich die Unfallstelle auf unwegsamen Gelände befand.“

Der Einsatz der Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst der Feuerwache Flughafenstraße, Rettungswache Kaiserswerth, Löschgruppe Angermund und Löschgruppe Wittlaer war nach rund 40 Minuten beendet.

