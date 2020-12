Versuchter Mord in Düsseldorf - SEK nimmt Mann zuhause fest

Düsseldorf. Ein 45-Jähriger wurde am Montag in seiner Wohnung durch eine SEK-Einheit festgenommen. Er soll einen Mann in Wersten schwer verletzt haben.

SEK-Beamte nahmen am Montagvormittag einen 45-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Oberbilk fest. Der Mann ist dringend tatverdächtig, am Morgen einen 43-Jährigen an der Nosthoffenstraße in Wersten angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben. Anwohner hatten dort um 6.40 Uhr die Polizei verständigt, weil ein Mann um Hilfe geschrien hatte.

Wenige Minuten später trafen die ersten Streifenteams ein und fanden auf der Straße einen 43-jährigen schwer verletzten Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend ins Krankenhaus. Laut Polizei bestand am Montagnachmittag keine Lebensgefahr.

Täter und Opfer kannten sich wohl

Noch am Tatort ergaben sich erste konkrete Hinweise auf den flüchtigen 45-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde dann weniger Stunden später in seiner Wohnung in Oberbilk an der Bogenstraße durch Beamte einer Spezialeinheit festgenommen.

Vieles deute daraufhin, dass sich Täter und Opfer kannten, so ein Polizeisprecher. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen sollen sich unter 0211-8700 melden. (red)